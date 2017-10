Después del sismo

A partir de los acontecimientos vividos, y el comportamiento de un buen número de mexicanos, podemos deducir que la calidad humana de nuestra raza todavía está viva y latente en el corazón de nuestro pueblo, no obstante que también hubo quienes aprovecharon la ganga para sus intereses personales o bien parara hacerse lucir.

Sea como sea, este es un momento privilegiado para volver la mirada a lo esencial y reconocer que muchas cosas dependen de nosotros y de nuestra actitud de vida, que sin duda influye en lo social y también en el ambiental...

La violencia generalizada que se ha vuelto tan normal en nuestros estilo de vida... nada menos en el viaje que hice de Cd de Mx a Guadalajara, las películas que proyectaron fue un derroche de balas y de sangre (o de pintura) pero todo esto va calando en el subconcinte de las personas y creando un clima de sobrecalentamiento anímico,.

Por eso creo que es un buen momento para volver a recapacitar en que la rectitud y la bondad, son sumamente importantes para crear ese ambiente de armonía en el ser humano que influye colaterálmnte en el universo.

Es imprescindible dar un giro y volver al: no mientas, no robes, no agredas, no mates, no traiciones, no insultes... en fin aunque no sepamos de memoria los mandamientos de la Antigua Alianza, el corazón mismo, si esta bien formado, sabe lo que es bueno y lo que es malo.

No podemos engañarnos, sólo el ser humano, entre entre las criaturas de Dios en este universo, el único que tiene conciencia y libertad. Por eso es que cuanto hacemos, redunda directa o indirectamente en el funcionamiento de todo el entorno.

Ojalá y los acontecimientos tan dolorosos que hemos vivido en nuestra Patria, y en del mundo, nos ayuden a reemprender el camino como lo que queremos ser de veras. Amos del universo...

Pero este empeño, no podemos hacerlo solos, ni siquiera un grupo, tendrìa que ser una empeño tan global como nuestro mundo, que después de todo, proporcionalmente es muy pequeñito.

Ciertamente dañamos nuestro planeta con la infinidad de chatarra que le arrojamos, pero también con las malas vibras que le infiltramos.

Y aparte de todo eso: la rectitud de vida, lo bondad, el cariño, la limpieza de mente, y la bondad del corazón, son muy buenos elementos para hacernos más llevaderos los contratiempos causados por desastres naturales y para ayudarnos a llevar mutuamente una vida feliz, armoniosa y verdaderamente gratificante.

Y que es posible, y somos capaces, ya lo hemos demostrado en los momentos más aciagos.