Después del censo, ¿cuántos desaparecidos hay?

Tal como habían anticipado las familias que buscan a sus seres ausentes, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados del mal llamado “censo” de personas desaparecidas, rasurando las cifras que contenía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Lo hizo en la conferencia de prensa mañanera el pasado jueves acompañado de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Según el Gobierno de López Obrador ya se localizó a 16,681 personas y se identificó a otras 17,843 más, que suman 34,524 casos y equivalen a 31.11 por ciento del total de denuncias que el RNPDNO mantenía hasta el pasado 22 de agosto: 110,964 denuncias. Tras siete meses de trabajo del “censo” el jueves se anunció de modo terminante que para el Gobierno ya no están desaparecidas o ilocalizables 34,524 personas.

El antecedente del evento del jueves, tan importante para las familias y para contar con una estrategia desde el Estado frente a la crisis por desapariciones, es que el Presidente anunció a fines de julio que se estaba llevando a cabo un “censo” para saber exactamente cuántas personas desaparecidas había en el país, porque estaba convencido que no eran, ni de lejos, la cifra de 113 mil personas ausentes que reportaba el registro nacional.

Un mes después de que el Presidente informó sobre el “censo”, Karla Quintana Osuna renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al coincidir con las familias de que el propósito de estas búsquedas era rasurar el RNPDNO. Tras esto, el Presidente la descalificó en una mañanera.

Es en este contexto que se esperaban los resultados. En la mañanera del jueves pasado no se habló de un “censo”, sino de la presentación de resultados de la “Estrategia nacional de búsqueda generalizada”. A grandes rasgos, se confirmó que se usó como “metodología” el plan de búsqueda llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México desde septiembre del año pasado. A escala federal se implementó esta estrategia que consistió en confrontar los casos reportados al RNPDNO (110,964) con registros administrativos del Gobierno, como IMSS, INE, programas sociales, de vacunación, SEP y el SAT. Con ello se hicieron 895 millones de consultas para cruce de información. Tras ello, el siguiente paso fueron las visitas domiciliarias. Según el Gobierno federal, se hizo en todo el país, pero al menos cuatro comisiones estatales de búsqueda, entre ellas la de Jalisco, informaron que no tuvieron conocimiento de estas visitas.

Con estos pasos se llegaron a los resultados del jueves en la mañanera: 16,681 desaparecidos localizados; 17,843 personas “ubicadas; en 26,090 casos no existen datos suficientes para identificación y en 36,022 “no hay indicios para la búsqueda”, y apenas se reconocieron 12,377 “confirmaciones de desaparición”, que representa 11.15 por ciento del total.

Estos resultados han dejado dudas, reclamos y hasta indignación en las familias que buscan a sus desaparecidos. Hablé con Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, y dijo que la presentación de los resultados del “censo” le provocaron “indignación, enojo y preocupación”. La afirmación de que sólo hay poco más de 12 mil desaparecidos “es una mentada de madre para las familias”, sostuvo indignada y concluyó que los datos ofrecidos el jueves por el Presidente sólo es la confirmación del pronóstico de que se quería rasurar registro nacional, que por cierto fue elaborado y alimentado por este mismo Gobierno.

Un cuestionamiento central que hacen familias y expertos es que los resultados del “censo” utiliza categorías no reconocidas por la ley como “sin identificar” o sin “indicios para identificar”, además de que no hay certeza ni transparencia en la metodología. Lo más grave es que ahora parecería que el Gobierno se abocará a buscar solo a 12 mil personas y no a los más de 110 mil desaparecidos que el RNPDNO consignaba cuando comenzó el “censo”. Y para responder la pregunta inicial: ¿cuántos desaparecidos hay en el país? No lo sabemos ahora, menos que nunca, pero sin duda son muchos más que los que reconoce el Gobierno de la Cuarta Transformación.

