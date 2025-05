La actriz Alejandra Herrera se encuentra en un momento muy fructífero de su carrera, pues recientemente estrenó la cinta “Un cuento de pescadores” —cinta de terror ambientada en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán— actualmente en cartelera; además, también alista la cinta “Sobre las olas”, la cual llegará a la ciudad en el contexto de uno de los eventos culturales más importantes: el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). El encuentro cinematográfico, en su edición 40, se celebrará del 6 al 14 de junio de 2025, en Guadalajara, Jalisco.

“Sobre las olas”, coproducción entre México, España y Francia, que también compite en el Premio Maguey del FICG, es una exploración del matriarcado en la que una madre saca a relucir su verdadera personalidad cuando el dinero y el poder llegan a su vida.

Alejandra Herrera interpreta a la hija de esta mujer, una joven chamana manipulada por la sombra autoritaria de su madre, cuyo control se expande sin remedio a todo el pueblo en el que habitan.

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz compartió su agradecimiento por el momento en el que se encuentra en su carrera, con una película de terror muy mexicana que está dando de qué hablar —“Un cuento de pescadores”—, y el estreno de una nueva cinta en uno de los festivales de cine más importantes a nivel nacional y también internacional.

“Estoy muy contenta, honrada y agradecida por contar estas historias que son tan propias de nuestra cultura y de nuestra identidad”, asegura Alejandra Herrera. “Sobre las olas” me encanta”.

Agrega que “el director —Horacio Alcalá— es mexicano, pero ha vivido muchos años en España. Lo que me gusta mucho de este director es que el guion es un boceto, es algo que no se debe seguir religiosamente. Te entregan el personaje, lo creamos, lo platicamos y listo: el actor es totalmente responsable del personaje, de cómo reacciona a las cosas, y de improvisar con él”.

Sobre la personalidad de Horacio Alcalá, explica que “es muy padre tener este tipo de directores porque puedes jugar libremente con tu creatividad, con los compañeros, y esto me gustó muchísimo. Era libre de sugerir elementos, cómo hacer ciertas escenas, cómo visualizaba el personaje en ciertos momentos, y fuimos construyendo la película”.

Sobre su personaje, expone que “yo interpreto a una chamana que está un poco manipulada por la mamá. Vemos esta figura de la matriarca tan presente en la cultura mexicana, y estoy muy emocionada de poder presentar la película en la FICG, compitiendo además en el Premio Maguey”, contó la joven actriz.

La cinta también permitió a Alejandra Herrera seguir su propia línea de interpretar papeles e historias acorde a su visión del mundo, según lo que ella defiende y valora no solo como actriz, sino también como persona.

“Cuando elijo un papel tiene que haber coherencia con lo que yo pienso y opino, con el mensaje que tiene la película. A mí me salta mucho hacer algo en lo que no creo. No me daría sentido hacer algo en lo que no estoy comprometida. Cosas que realmente que yo quiera decir, comunicar e interpretar, y sobre todo tener en cuenta la responsabilidad que uno tiene como actor, porque no sólo se trata de interpretar a alguien que tal vez no existe, sino que uno va a dar voz a alguien más, a una comunidad”.

Terror con etiqueta mexicana

Además de “Sobre las olas”, Alejandra Herrera estrenó recientemente “Un cuento de pescadores”, dirigida por Edgar Nito, un largometraje de terror mexicano que se centra en una leyenda del Lago de Pátzcuaro: “La Miringua”, una criatura ancestral que, según la tradición, puede arrastrar a los hombres a las profundidades del lago tras seducirlos con su figura etérea.

La experiencia de grabar una cinta así fue apasionante para Alejandra Herrera. “Para mí fue muy emocionante, parecía que estaba escenificando los cuentos y las leyendas que mi abuelita me contaba, fue muy lindo. Además de que es una narrativa propia, de una leyenda nuestra, que no absorbe estos elementos de terror que no nos pertenecen de cine extranjero, y me da mucho gusto que el cine mexicano esté apuntando por estas narrativas y este tipo de películas tienen una identidad propia”, asegura la actriz.

¿De qué se trata el largometraje?

Según la sinopsis oficial, la película dirigida por Horacio Alcalá se sitúa en una isla imaginaria donde una madre trabajadora saca a relucir su verdadera personalidad con la llegada del dinero y el poder a su vida.

Con la sumisión del cura del pueblo, “Don Marcario”, proveedor de la palabra de Dios en vano, conseguirá poner a todo un pueblo bajo sus pies.

La hija de la familia, “Trinidad” —interpretada por Alejandra Herrera—, actúa como narradora con su propio monólogo interior, que guía al espectador en su ensoñación y también sirve como contrapunto a la ambición desmedida de su madre.

CT