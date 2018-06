Desde la ASEJ libre urgen la Fiscalía Independiente

Como un momento histórico, símbolo de la conquista ciudadana que significó arrebatar y rescatar la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) de la trama corrupta que la atrapó prácticamente desde su nacimiento, inició esta semana desde el mismo auditorio del otrora monumento a la impunidad en que estaba convertido ese inexpugnable y faraónico edificio, la primera de tres mesas de trabajo para revisar los términos en los que están las iniciativas que quieren congelar en el Congreso respecto a la creación de la Fiscalía independiente, y hacer las propuestas necesarias para, antes de que termine este mes, presentar el primer borrador de la iniciativa #FiscalíaQueSirvaJalisco.

El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco hizo suya la demanda de un buen número de organizaciones de la sociedad civil para nombrar ya a esta figura que venga a fortalecer y consolidar la naciente Fiscalía Anticorrupción, y convocó desde el pasado 7 de junio a todos los interesados para participar en la definición del nuevo modelo de Fiscalía General independiente.

En esta convocatoria se recuerda que, hoy justo hace un año, el 15 de junio de 2017, fruto de los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado, que se instaló en enero de ese mismo año, el gobernador envió una iniciativa para transformar la actual Fiscalía General en un organismo constitucional autónomo, y que su titular fuera designado de una terna propuesta por el Comité de Participación Social. Y urgen: “Hoy requerimos de una reforma profunda y estructural, que no pretenda exclusivamente el cambio de nombre para seguir igual y que no suponga que basta con colocar a un(a) profesional probo como la cabeza de un cuerpo severamente enfermo de corrupción, infiltrado por el hampa o acostumbrado a prácticas reprobables, en lugar de métodos científicos. Jalisco no requiere solamente un nuevo fiscal, sino de una nueva Fiscalía”.

Los diputados, pues, deben descongelar ya esta iniciativa y ponerse a discutirla. Deben trabajar al ritmo de las necesidades de los ciudadanos a los que dicen representar. No a los tiempos ni a los intereses que les dicten sus jefes políticos que quieren mejores momentos para buscar influir en la confección de la Fiscalía independiente y la designación de su titular, porque se resisten a concebirlo sin que sea un incondicional que les garantice impunidad y fiscalización a modo.

Los diputados y diputadas de la actual Legislatura LXI, por más suplentes que sean, deben ponerse ya a legislar para recibir esta iniciativa ciudadana, independientemente de los tiempos electorales que corren y el resultado de la jornada electoral del 1 de julio. Esa es la exigencia que están obligados a cumplir, ya sin excusas ni pretextos.