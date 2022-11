Descontento y desmantelamiento en Charros de Jalisco

Siguen las sorpresas en el campamento de los Charros de Jalisco, siendo que a la abrupta, aunque esperada desde hace días, salida del capitán e ídolo José Manuel “Manny” Rodríguez, se ha sumado la no menos sorpresiva retirada de otro ariete del conjunto jalisciense, me refiero al cubano Dariel Álvarez, quien también dijo adiós a la plantilla dirigida por Roberto “Chapo” Vizcarra, y me han confirmado la baja de otro icono de Charros, Japhet Amador, a quien ya de hecho enviaron a su casa. Todos por muy distintas razones.

En el caso de Manny, ya habíamos comentado que de repente dejó la titularidad y ni siquiera aparecía en la banca; se pensó que se debía a su baja de juego y hasta se llegó a presumir alguna lesión, hasta que la propia directiva anunció su retiro, que si bien ya se había dicho sería esta temporada, por algún motivo se adelantó y el homenaje de despedida será cuando Charros enfrente a Tomateros de Culiacán a mediados de diciembre.

En lo que respecta a Dariel, se habla de que el cubano pidió su salida luego de que hizo un enérgico reclamo tras haber sido excluido del roster, y aunque es cierto que acusó poca eficacia productiva de carreras, la realidad es que estaba bateando arriba de .300, poniendo de manifiesto la valía de un pelotero de excepción, cumplidor y que fue factor en los dos recientes campeonatos obtenidos por Charros.

Y en lo que atañe a Japhet, quizá tengamos que hablar incluso de una actitud un tanto desconsiderada, por no decir injusta, de parte la directiva, que conociendo que Amador atraviesa por un problema de salud -de los que son tratables-, decide mandarlo a su casa con poca posibilidad de ser negociado con algún otro club, sin intentar siquiera buscar alguna otra alternativa para que permanezca en el plantel.

La directiva debe reflexionar la forma indigna en que está manejando y desmantelando un plantel que ha dado visos en los últimos cotejos que está en franca mejoría.

Charros culminó la primera fase del certamen 2022-2023 entre los peores conjuntos del circuito, habiendo ocupado el noveno sitio con foja de 15 triunfos por 20 descalabros, solo por arriba del actual subcampeón de la temporada pasada, es decir, Tomateros de Culiacán, que quedó como décimo lugar con 14 victorias frente a 21 derrotas.

La parte alta de la tabla de posiciones fue dominada por Naranjeros de Hermosillo, que lideró toda la primera vuelta salvo algunos intervalos, y cerró como el mejor con 21 triunfos ante 14 derrotas, seguido muy de cerca por Algodoneros de Guasave, que marcharon bien durante el circuito y finalizaron con 20 victorias y 15 tropiezos para adjudicarse el segundo sitio.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1