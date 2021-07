Desaparecidos y “posibles positivos”

Desde el pasado 5 de julio, más de 50 familias de 20 estados del país, llegaron a Jalisco organizados en la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida. El fin de semana terminarán sus actividades. Como parte de sus acciones de búsqueda de “posibles positivos”, como le llaman a indicios ciertos del paradero de sus familiares, los integrantes de la brigada informaron el domingo pasado que encontraron a tres personas que tenían reporte de desaparición en la cárcel de Chapala y que además estaban incomunicados, según detalló Lucy López Castruita, coordinadora de la Brigada Nacional.

Ayer las autoridades carcelarias del estado desmintieron la versión. En un comunicado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco (Digpres) rechazó la versión y precisó: “De tal visita se puntualiza que no se encontró de manera física a ningún desaparecido entre la población penitenciaria de este reclusorio, y mucho menos incomunicado, sin embargo, es probable que la información otorgada por la población interna, haya ayudado a encontrar a alguna persona desaparecida en algún otro lugar ajeno al sistema penitenciario de Jalisco”.

Del comunicado de la Digpres se desprende un dato importante: probablemente los integrantes de la Brigada Nacional no encontraron en centro penitenciario a “posibles positivos”, pero del mismo comunicado oficial se reconoce que algunos detenidos admitieron haber visto a alguna de las personas que se les mostraba en fotografías. Además de los “posibles positivos” encontrados en Chapala, la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida informó que en su visita al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Guzmán y de Tequila, las familias que integran la brigada lograron nueve “posibles positivos”, y otros tres más en distintos puntos de su recorrido en Jalisco.

Con ello llevan quince casos de datos e indicios para dar con el paradero de sus familiares. El año pasado, durante su recorrido por el estado dieron con los hallazgos de 30 indicios de “posibles positivos”. Hay qué decirlo: no todos los “positivos” terminan con el hallazgo exitoso de sus familiares. Sin embargo, el trabajo organizado de estas familias que integran la Brigada Nacional, han dado con el paradero de decenas de sus familiares.

Hacen con mucho esfuerzo y mucha esperanza, el trabajo que las autoridades no hacen bien.

Por ejemplo, según cifras oficiales en México hay unas 215 mil personas en las cárceles del país. Si se hiciera una revisión detallada y a fondo en cada uno de estos centros penitenciarios, probablemente se podrían encontrar ahí a cientos de personas reportadas como desaparecidas.

Además de las cárceles, la Brigada Nacional hace su búsqueda en vida en otros lugares, como centros de salud mental o de rehabilitación e incluso en sitios donde se ejerce el trabajo sexual mediante la trata de personas. Con mucho esfuerzo y esperanza, pero también con miedo los familiares llegan en no pocas ocasiones, a lugares de riesgo, vigilados por halcones del crimen organizado o directamente por sicarios que trabajan para la maquinaria que permite las desapariciones.

Lo relevante de la experiencia del trabajo de esta brigada es que hacen el trabajo que no hacen bien las autoridades. No sólo lo dicen las familias. Lo admiten trabajadores de las dependencia de gobierno. Un trabajador de la Comisión Estatal de Búsqueda se quejó de la pésima coordinación que existe con la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas pues además de tener una carga de 2,000 expedientes, en fiscalía no les dan de baja reportes de personas desaparecidas que ya habían regresado o habían sido encontrados (Mural, 12 julio 2021).

El trabajo de la brigada, los testimonios de los familiares y ahora las versiones desde las mismas dependencias de búsqueda revelan que las autoridades no hacen lo suficiente para resolver el principal problema social y político que tiene el estado y el país. Detener las desapariciones de una vez por todas, y dar con el paradero de más 90 mil personas que han sido arrancadas de sus vidas cotidianas.

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar