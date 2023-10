Delitos silenciados en Jalisco 

Cada mes Enrique Alfaro nos reitera que Jalisco ha reducido la incidencia delictiva en más de la mitad. ¿Pero ese decremento tiene reflejo en la realidad y se debe al “buen trabajo” del Gobierno como nos aseguran?

Además de las comparaciones a modo del Gobierno estatal para maquillar las cifras delictivas, hay otro factor: el sistema de denuncias de la Fiscalía del Estado de Jalisco es de los peores en el país.

Comparto cuatro datos a partir del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 del Inegi, un documento amplísimo y aún sin desmenuzar a fondo.

1. No hay personal suficiente. La Fiscalía estatal reportó apenas 61 funcionarios y funcionarias dedicados a la atención ciudadana y recepción de denuncias. En el Estado de México hay 515 servidores públicos; en Sonora 246; en Nuevo León 222; en Guanajuato 173 y en Veracruz 113.

2. Una vez que denuncias, nadie te informa de los avances de tu expediente. La Fiscalía en Jalisco carece de un servicio clave a diferencia de otras fiscalías estatales: carece de un área de Seguimiento a Denuncias y Quejas (es recurrente la molestia de las víctimas que ignoran la evolución de sus expedientes). Esto desincentiva el seguimiento y ratificación de casos.

3. Las opciones para denunciar son obligatoriamente fijas y presenciales. La Fiscalía del Estado cuenta sólo con 12 módulos fijos y ninguno móvil de atención ciudadana para recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias. El Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, por poner un ejemplo, tienen casi medio centenar cada uno. Por otra parte, la Ciudad de México reporta un módulo móvil.

4. Finalmente Jalisco informó que carece de mecanismos para el registro de denuncias vía correo electrónico, página web, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones móviles.

No obstante, en la página web de la Fiscalía estatal se ofrece el servicio para realizar tres tipos de denuncias en línea: extravío de documentos, extravío de placas y extravío de teléfono (ninguno de los delitos “que más lastiman a los jaliscienses”). En cambio, el Estado de México cuenta con un portal de “Pre denuncia en línea” de robo de objetos y robo de vehículos. El año pasado registró más de 143 mil querellas por esta vía.

Si las víctimas no denuncian, no significa que hay menos delitos, sino más apatía ante las instituciones de procuración de justicia y menos mecanismos efectivos para querellarse. La desconfianza y la dificultad para interponer una denuncia son un factor que no se ha discutido ni seria ni suficientemente ante esta “disminución histórica” de la incidencia delictiva.