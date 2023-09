Debemos vivir en un país seguro

Quién no quisiera poder legar a sus hijos y nietos un país seguro, del que podamos disfrutar, como fue hace muchos años, cuando las familias salían de día de campo, realizaban viajes familiares por carretera, conociendo con tranquilidad los hermosos Estados, pueblos y ciudades de México; hoy hay peligro de salir por temor a la inseguridad que priva en nuestro país, no sólo nos preocupamos cuando se sale a carretera del estado del vehículo, sino de ser asaltados, secuestrados o desaparecidos.

Actualmente estamos atravesando por un gran problema de inseguridad, como dice Ciro Gómez Leyva, ya que la violencia y la impunidad amenazan la paz del país, la gente está desesperada al no encontrar en nuestras autoridades la protección que se requiere, incluso se ha llegado hasta armarse formando grupos de autodefensa, que es muy peligroso, pues nadie puede hacerse justicia por su propia mano, pero vivimos una estrategia de seguridad fallida, con el lema de López que dice “abrazos no balazos” sólo ha crecido la delincuencia y la impunidad, generando violencia y corrupción en los niveles del Gobierno.

La percepción que tenemos de la inseguridad en México es la más grande de todos los tiempos y se ha visto acentuada después de ver atentados, asesinatos, tiroteos, secuestros y desapariciones como el de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

Fresnillo, Zacatecas, es un claro ejemplo de lo que sienten sus ciudadanos ya que ahí se reporta un porcentaje muy alto de percepción, debido a las continuas masacres que ahí se viven, lo mismo vemos en Ciudad Obregón, en Zacatecas, en Celaya y en Irapuato y podríamos seguir, ya que no hay Estado que se salve de esta percepción de inseguridad.

Los Estados Unidos dieron una alerta de viaje en 30 de 32 de nuestros Estados, ya que ellos tienen advertencia de riesgo por delincuencia, pero la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, señala que, gracias a las acciones de las Fuerzas Armadas, los delitos han bajado, aunque no es lo que vemos y oímos diariamente, increíble que López siga teniendo tan alto nivel de aceptación por los mexicanos.

Las mujeres son el grupo más vulnerable por razón de su género, observando una ola de violencia contra ellas y viendo la cantidad de feminicidios que hay diariamente yendo al alza, considerándolos ya como una emergencia nacional, sumando más de 500 feminicidios en los siete meses de 2023 e infinidad de mujeres asesinadas en México en el mismo periodo.

Durante lo que va de la administración de López, se han reportado más de 110 mil desaparecidos en México, según la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, acabando de ver la renuncia de Karla Quintana, comisionada de búsqueda de personas, la que se da después de que Andrés López ordenara un nuevo conteo, pues quiere tener otros datos, pero hemos visto el desprecio que tiene por las madres buscadoras de desaparecidos a las que no ha querido ni recibir, pero sí recibiendo a las madres buscadoras argentinas.

Esta semana empezamos con una cifra de 100 asesinatos, la cifra más alta en agosto, ya en la recta final del Gobierno de López, viendo que hay un promedio de 71 personas víctimas de homicidio doloso diariamente, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cifras que ni un país en guerra tiene.

Otro delito que vemos a diario es el robo al autotransporte de carga en carreteras, que va al alza, pero no sólo se dan en las carreteras robos a autotransportes sino también a particulares, dándose también secuestros y desapariciones de personas.

Mientras siga existiendo un 94 por ciento de impunidad en el país, en donde 9 de 10 delitos no se sancionan, estos datos son dados por Impunidad Cero, esto no podrá cambiar, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio y en las próximas elecciones no dejarnos vender espejitos y apostarle a quien pueda llevar en realidad las riendas del país, por lo que debemos de apostar por la mejor persona para conducir al país y que esté rodeada de los hombres y mujeres más capaces.

Queremos y debemos volver a sentirnos seguros en nuestro país.