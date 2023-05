DeSantis ‘abre fuego’ contra AMLO

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es uno de los más serios aspirantes a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales, se fue con todo en contra de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador. A Trump -en sentido figurado- le dijo ‘comediante’ y a AMLO que es una ‘calamidad’.

DeSantis, quien esta semana está abriendo una oficina de campaña en Florida y que estaría a unas horas de formalmente anunciar su candidatura, ‘abrió fuego’ en contra quien sería su principal contrincante por la nominación republicana, y ‘disparó’ para el sur con destino a Palacio Nacional, aprovechando el desastre que se vive con el tema migratorio.

DeSantis, sin ser aún precandidato, la semana pasada estuvo en Iowa -estado clave por la tradición, junto a New Hampshire, de mostrar primero a los candidatos republicano y demócrata, ya que son los primero en elegir a sus delegados y donde se hace la primera cita del año electoral-, y desde allí habló de quien sería su principal contrincante en la contienda republicana. “Gobernar no se trata de entretener, gobernar no se trata de construir una marca, hablar en redes sociales o señalar virtudes. Se trata en última instancia de ganar y producir resultados”.

Y DeSantis no solo fue ‘directo a la cabeza’ de su rival electoral -hasta el momento-, sino que aprovechó los temas de moda en Washington, la migración y el tráfico de drogas, para ‘voltear’ al sur y pegarle en la sien a López Obrador. “Tenemos a un Presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración legal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos. (Él) tiene cárteles (del narcotráfico) totalmente fuera de control que gobiernan su país. Y de todos los millones de personas que vienen a Estados Unidos, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así? Estos cárteles mexicanos están matando a muchos estadounidenses y ellos deben ser tratados como la fuerza hostil que son. Debemos hacer que los cárteles rindan cuentas y que el Gobierno de México rinda cuentas porque ellos han permitido que mucho de esto suceda".

DeSantis viene con todo, con una agenda donde los temas más polémicos están entre las prioridades para encabezar su propuesta. Y sin estar en campaña, el gobernador de Florida ya se posesiona en las encuestas con muy buenos resultados, tomando en cuenta que aún no es precandidato y la carrera por la nominación aún no comienza oficialmente.

Aunque las encuestas son confusas en estos momentos y ‘brincan’ para todos lados y en todos los sentidos, un sondeo del periódico Washington Post y la cadena de televisión ABC -entre votantes al azar-, indican que una posible contienda electoral entre DeSantis y Biden, el presidente pierde por seis puntos porcentuales (46% / 36%), y lo mismo sucedería en el enfrentamiento Trump vs Biden (44% / 38%). Sin embargo, un sondeo de la cadena de noticias de NBC entre republicanos registrados, dicen que prefieren a Donald Trump (51%) que a Ron DeSantis (25%). Y para sorpresa de todos, una medición de A Yahoo! News/You Gov, indica que Biden tiene una ventaja de dos puntos sobre el expresidente Trump y de tres puntos sobre el gobernador de Florida DeSantis.

Al margen de las encuestas y cualquiera que sea el resultado que hoy nos muestran, en la antesala de las campañas por las nominaciones presidenciales, DeSantis -seguramente uno de los posibles contendientes- ya tomó de ‘costal de gimnasio’ a López Obrador diciéndole algunas de sus verdades. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net