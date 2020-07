De los malos momentos, a los buenos

Después de probar las mieles de la celda voluntaria, pega de gritos la libertad. Ahora, mejor que antes, apreciamos ese bamboleo de nuestra voluntad, para hacer lo que nos venga en gana.

Por eso en el pesimismo de Schopenhauer, que nos hace ver lo necesario de vivir la tortuosa experiencia del sufrimiento, que es ineludible compañera de la vida, desde que nacimos.

El cadalso de la esclavitud, nos hace apreciar y aspirar a vivir con libertad y a sacudirnos el encierro de nuestra mente, en el funesto salón del castigo de las preocupaciones.

Algo bueno hemos de aprender del tropiezo en que nos ha metido el diminuto virus, grande lección, que nos ha orillado al filo de la incertidumbre, a cuidar nuestra salud y a verle las nahuas a la muerte.

No hay mal que por bien, no venga. Tras del agobio, algo monumental te tocará hacer, para no quedarte patinando en el lodazal de las lamentaciones. Hay dos tipos de personas, los que se sientan a llorar de frustración e impotencia y el que se acerca a venderte el kleenex para secar tus lágrimas.

Ahora sí que no hay más que de dos sopas, o te quedas como conformista y mediocre, o te adaptas y sales adelante con toda tu pasión. Dicen que las crisis, son necesarias para conocer de qué madera estás hecho y te veas en el espejo de tu realidad y ya no puedas ni esconderte de ti mismo.

De ésta pandemia, cruda quema de los planes que tenías al inicio del año, tendrás que resurgir con nuevas ideas y usar tu inteligencia y creatividad para esforzarte, aún más, para salir ileso y renovado. Y no como costal de papas en el mercado de abastos.

La mejor versión de ti mismo, tiene que surgir. No te desesperes ni tires la toalla.