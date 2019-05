De crítica arquitectónica: the gentle art of making enemies II

Faltaba esta segunda parte del ensayo, que por cuestiones de espacio no cupo en la columna del pasado 15 de mayo. Aquí se argumenta la lista de los mejores arquitectos de México. 1 Andrés Casillas. Depurada metafísica factual en el borde siempre de la navaja (cf Heidegger). Continuador de la obra de Barragán, pero con su propia voz, algo no evidente nomás para los bobos o malintencionados. Candidato al Pritzker. 2 Alberto Kalach. Líder absoluto de la nueva arquitectura mexicana. También continuador, por otras vías, de la obra de LB. (Cf Bachelard). Artista sobre todo, activista, de magisterio discreto y persistente. Candidato al Pritzker también. 3 Manuel Vizcaíno de la Peña. Arquitecto de culto, oculto. Una de las más poderosas presencias en la arquitectura de México. Novísima Escuela Tapatía de Arquitectura (NETA). Totalmente ignorado por los chilangos (cf Óscar Lewis). Heredero espiritual de la primera etapa de Jorge Luis Hernández. 4 Carlos Petersen. Obra temprana, fulgurante, rigurosa, breve. Inventor de la Nueva Escuela Tapatía de Arquitectura (NvaETA). Cuarenta años de docencia en el Iteso, de generar arquitectura de ideas. (Cf Guillermo Sheridan.) 5 Magui Peredo y Salvador Macías. Ejemplar práctica en pareja. (NETA): fecunda tensión tradición/innovación. (Cf Goscinny y Uderzo). 6 Luis Aldrete. Poderío plástico, lenguaje tempranamente encontrado. Notable tectónica. (NETA) (Cf Aldo Rossi et al.) . 7 Hugo González. Refinamiento e impecable lógica y rigor formal. (NvaETA). (Cf Giotto, siguiendo a Vasari.)

8 Helena Aldana. Insólita frescura en composición y soluciones funcionales. Heredera espiritual de Miguel Aldana Mijares. (Cf Kafka, Carta al Padre et al.) 9 Fernando González Gortázar. Fundamental obra arquitectónica, escultórica y teórica, presencia cívica proteica y crítica. (Cf Olivier Seguin, Matías Goeritz et al.) 10 Isaac Broid. Produjo el mejor posmodernismo de México (edificio en el Parque México). Ejemplar impulsor e inspirador de la arquitectura joven. (Cf Robert Venturi et al.) 11 Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha. Ánimo telúrico y rigor constructivo. (Cf Hassan Fathy et al.) 12 MMX. Herederos legítimos de Kalach, con su propia voz. (Cf El discípulo, GJ Gibrán). 13 Rozana Montiel. Soluciones arquitectónicas ceñidas y discretas, habilidad constructiva. (Cf Simone Weil.) 14 Jose Dávila. Líder de los arquitectos conceptualistas tapatíos (ACT), continuador, por otros medios, de la NvaETA. (Cf JRR Tolkien, Beuys, et al.) 15 Gonzalo Lebrija. Práctica novel y subversiva, dominio plástico notable. (ACT y continuador NvaETA.) (Cf Goeritz, Morandi, et al.) 16 Francisco Ugarte. Elegancia compositiva, elocuente economía formal y constructiva (Casa Corcuera en San Gabriel.) (ACT y continuador Nva ETA). (Cf Mariana Yampolski.) 17 Augusto Quijano. Líder indiscutible de la Escuela Yucateca de Arquitectura. Notable continuador, en el espíritu estrictamente contemporáneo, de la arquitectura maya. (Cf Manuel Amábilis por otros medios.) 18 Sergio Ortiz. Parquedad depurada, justa. Bien asimiladas influencias arquitectónicas norteamericanas y locales. Atinada restauración de la obra de Barragán. (Nva ETA.) (Cf Stephen Dunn et al.) 19 Fernando Palomar. Veinte años de brillante práctica. Aparente y eficaz ingenuidad compositiva. (NETA, ACT.) (Cf Hergé.) 20 Miki Aldana. Creador de la única y trascendente utopía arquitectónica-urbana del siglo XX tapatío: Los Guayabos. Temprana obra seminal junto con los arquitectos Elías. Gurú del ecologismo jalisciense. (Cf Waldo Emerson, Ch. Fourier et al.)

21 Juan Carral O. Ejemplar sobriedad y eficacia constructiva. Nueva poética chilanga. (Cf Adolf Loos et al.) 22 Manuel Cervantes Céspedes. Sintetizador de grandes influencias del modernismo mexicano. Poderío y sentido del humor en sordina. (Cf Augusto H. Álvarez et al.) 22 bis Andrea Soto y Alejandro Guerrero. Investigaciones tectónicas y vigor compositivo. Enjundia ejemplar. (NETA.) (Cf Eero Saarinen et al.) 23 Frida Escobedo. Maestra de la celosía, recuperadora de tradiciones populares en clave culta. (Cf Manual del Arquitecto Descalzo.) 24 Gabriela Echegaray y Jorge Ambrosi. Pulcritud formal y constructiva, ductilidad en sus composiciones (Pabellón de Venecia). (Cf Scarpa et al.) 25 Valerie Fischer y Agustín Solórzano. Influencias lejanas ejemplarmente asimiladas. Justeza constructiva. (Pabellones para la Barranca de Oblatos.) (Cf Herzog y de Meuron.) 26 Juan Pablo Araiza Gogdo. Ingenio constructivo. Limpieza formal. (NETA). (Cf Gabriel Aguilar Anaya et al.) 26 bis Productora. Soluciones innovadoras, amplias referencias culturales. (Cf Ch. y R. Eames et al.) 27 Ricardo Padilla y Jorge Estévez. Líderes de la arquitectura regiomontana, a pesar de cierto eclecticismo y de altibajos. (Cf Eduardo Padilla Martínez Negrete.) 28 Poner aquí a quién usted guste o le haga falta.

