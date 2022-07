De bloqueos e impunidad

¿Qué estamos dispuestos a hacer por reconocimiento? Hace no mucho tuve oportunidad de reflexionar en este mismo espacio sobre lo que significa ser un influencer, las variantes y las consecuencias a las que se puede llegar en el intento. Hay quien ha tropezado y crecido en el proceso, y quienes incluso han perdido la vida por captar “en vivo” una imagen o un evento de alto riesgo. Es absurdo lo que alguien puede hacer por un “like”.

Lo que vimos en la ciudad en días pasados fue un atentado contra el orden público sin sanción alguna por demostrar quién es un tal “Fofo” Márquez, un joven que tuvo la iniciativa de bloquear la Calzada Lázaro Cárdenas en su cruce con López Mateos sin mayor sentido que probar que podía crear caos vial con autos de lujo, cerrando la circulación en el Matute Remus sólo por el placer de hacer unos TikToks alardeando “lo que el dinero puede hacer en México”.

Más allá de tener claro o no quién es esta persona, se trata del reto que lanza a las autoridades y el desafío hacia otros como él que pretenden demostrar quiénes son “viralizando” la arrogancia en una competencia por ver quién es más inconsciente y menos original, porque no se me ocurre nada menos valioso que intentar ser como otra persona sin arriesgar el talento propio. Para muestra un segundo bloqueo cortesía de un grupo de motociclistas en la misma arteria.

La respuesta fue variopinta, pero todos reprobaron la iniciativa de los motociclistas y de Márquez, y los tapatíos esperaban la reacción de las autoridades.

Meses atrás, los autocalificados “influencers” que abusaron de un migrante en la ciudad burlándose de su vulnerable situación “en vivo” acabaron con una denuncia en su contra y un proceso legal como consecuencia.

Es comprensible que las autoridades no se encontraran en el momento y en el lugar exacto cuando bloquearon el Matute Remus en ambas ocasiones; sin embargo, saben de quiénes se tratan, cómo seguirlos y dónde encontrarlos. Las autoridades de Tlajomulco pusieron el ejemplo en octubre pasado con el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia para capturar a la responsable de atropellar en la carretera a Morelia a una mujer y su pequeña de cinco años, quien lamentablemente falleció. No se trata de cacería de brujas, se trata de la responsabilidad que esperamos y el orden público que todos merecemos.

No se debe permitir una falta de respeto más a la ciudad y sus habitantes. Márquez respondió con una parodia de cómo podría ser su detención y cómo podría escaparse. ¿Cuántas faltas de respeto más le van a tolerar?

Lo cierto es que dicho personaje está pidiendo de las autoridades el límite que no tuvo en su núcleo inmediato durante su proceso de desarrollo psicosocial y ésa definitivamente no es competencia de las autoridades, proviene de los responsables del desarrollo de las nuevas generaciones. Que si bien han crecido en ambientes artificiales y en realidades virtuales las autoridades siguen siendo las mismas, con las mismas facultades y más herramientas tecnológicas a su disposición para salvaguardar el orden. Ojalá la respuesta llegue antes de que la siguiente nota sobre este impresentable sea tan lamentable como la de Yigal y las consecuencias de su irresponsabilidad al volante que cobró la vida de tres jóvenes en Avenida López Mateos octubre del año pasado.

En la acción está la respuesta para que se muestre de manera “viral” cómo es que se puede ejercer el estado de derecho en México y no permitir que más sujetos como Márquez se burlen de la sociedad y ridiculicen a las autoridades.

Gabriela Aguilar

puntociego@mail.com