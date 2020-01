Davos 2020

Este año, en el Foro Económico Mundial de Davos se debaten dos temas centrales para México. El primero tiene que ver con el papel del sector privado para rediseñar el sistema económico, en torno a lo cual quisiera destacar la opinión del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, en un editorial titulado “Unless we change capitalism, we might lose it forever”. Dimon afirma, “El capitalismo debe modificarse para hacer un mejor trabajo creando sociedades más sanas, más incluyenete y que genere más oportunidades para un mayor número de personas. Eso significa hacer cambios profundos en nuestro sistema de educación, proveer capacitación contiua, salud pública ascequible, incrementar la inversión en infraestructura, una reforma migratoria sensible y políticas que atiendan el cambio climiático. Y eso es solo para empezar”.

Dimon hace un llamado por una mayor y más eficaz colaboración entre gobierno y el sector privado para lograr estos objetivos, reconociendo que las empresas deben ser un actor más activo en la búsqueda de soluciones con acciones concretas en beneficio de la sociedad.

El segundo tema fue tratado en la intervención de Han Zheng, vice primer ministro de China. Zheng, quien fue alcalde de Shanghai de 2003 a 2012, en su mensaje hizo un llamado a la colaboración entre los países. “Ningún país podrá conseguir un crecimiento económico notable fuera de la división global del trabajo. Los países necesitan trabajar juntos, desarrollar nuevos mecanismos de colaboración global y contribuir para asegurar que todo el mundo pueda beneficiarse”.

En otras palabras, el CEO de uno de los bancos más emblemáticos de Wall Street y un alto político de la nomenclatura de la China comunista, argumentando que el mundo requiere de un sistema capitalista distinto, pero al mismo tiempo, abierto e interconectado. Los dos rechazando las salidas fáciles e irresponsables de producción, así como de proteccionismo y nacionalismos.

Ambos temas son centrales en el espíritu de la política de desarrollo económico que promueve la 4T y que debe aterrizar.