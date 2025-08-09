Censuró a una ciudadana por un tuit y ese fue el parteaguas de todo; la diputada federal Diana Karina Barrera atrajo los reflectores sobre ella, su familia y su lujoso y costoso estilo de vida, así como una horda de violencia digital contra ella y su marido, también legislador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

La sonorense se volvió foco de atención, no por su trabajo legislativo sino porque demandó a Karla Estrella, una usuaria de redes sociales, dedicada al hogar, por un tuit que compartió en el proceso electoral del 2024. “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, decía la publicación en X, que fue borrada.

Por ese tuit y alegando que era violencia política de género, Karla Estrella fue condenada a disculparse públicamente durante 30 días consecutivos en su perfil y pagar una multa. Y con ello, dejando un precedente de intolerancia y censura a la opinión pública; además, utilizando la violencia política en razón de género para la persecución política y jurídica de quienes critican a funcionarios.

El extracto de la sentencia que, desde hace tres semanas, publica a diario en su cuenta @KarlaMaEstrella dice literalmente: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación…”. A partir de ahí la diputada es conocida como “Dato Protegido”.

En un intento por frenar la violencia digital en su contra, la legisladora dijo que con una disculpa habría sido suficiente y que ni siquiera necesitaba que fuera pública. Eso solo empeoró la situación. En los últimos días han sido exhibidos ella y su marido por su costoso guardarropa, con artículos de diseñador y accesorios de marca.

Con base en las fotografías que la propia pareja de diputados ha compartido en sus redes sociales, el periodista Jorge García Orozco se dio a la tarea de investigar el costo de cada prenda: desde tenis y zapatos de más de 20 mil pesos hasta relojes que superan los 370 mil pesos, joyería de un millón de pesos y otros artículos.

En su cuenta @jorgegogdl, en X, el también académico compartió que el monto, con lo contabilizado y analizado hasta este jueves, superaba los 4.5 millones de pesos. Evidenciado una discrepancia entre su estilo de vida y los 79 mil pesos mensuales que perciben como legisladores en la Cámara de Diputados.

En medio de todo, las autoridades tienen también la gran responsabilidad de garantizar la seguridad del periodista García Orozco, quien no ha descartado represalias por su investigación.

“Y si me da miedo que Sergio Gutiérrez Luna tome repercusiones, pero decir la verdad es un precio que en este país los propios periodistas tenemos que hacer que valer. Porfa, cuídenme”, publicó el periodista este 6 agosto en X.

Aunque la pareja de diputados ha negado el costo de algunas prendas y aseguran que es información fuera de contexto, en redes sociales continúa discutiéndose si sus gastos y nivel de vida coinciden o no con sus ingresos o si están reportados en su declaración patrimonial, como están obligados los servidores públicos.

“El poder se ejerce con humildad y sencillez”, ha insistido la Presidenta Claudia Sheinbaum los últimos días. Un principio que no todos los políticos aplican y que tras la censura a una ciudadana quedó expuesto.