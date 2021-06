De acuerdo con el Censo de Estados Unidos los afroamericanos representan el 14 por ciento de la población del país y son la segunda minoría después de los hispanos. Su integración a la sociedad no ha sido nada fácil, sobre todo si tomamos en cuenta la historia que nos habla como fueron víctimas de la esclavitud y muchos han sido los obstáculos que han enfrentado en el proceso de superar esa dolorosa etapa. Hoy, la comunidad de color se ha significado notablemente en muchos nichos, y solo por mencionar algunos logros podemos hablar de lo que sucede en casi todos los deportes, donde son protagonistas, en la música, donde dominan los escenarios, en la política ya llegaron a la presidencia con Barak Obama, así como en la actualidad la silla de la vicepresidencia esta en manos de Kamala Harris, anualmente la segunda semana de febrero esta dedicado a la historia afroestadounidense y a partir del pasado 19 de junio se conmemora la emancipación de la esclavitud, pasando a convertirse en el décimo primer día feriado del país.

La semana anterior, la sentencia y condena de 22 años y medio al ex policía Derek Chauvin, responsable de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo del año pasado en Minneapolis -despues de que Chauvin le presionara con su rodilla sobre el cuello mas de nueve minutos-, que captó la atención mundial, además de provocar históricas protestas, pasa automáticamente a escribir una pagina muy significativa en la historia de la comunidad de color. La sanción, el castigo y la penalidad del caso viene a demostrarnos que si en el pasado se ignoraban los abusos en contra de las minorías -como ha sucedido miles de veces- hoy se sienta un precedente de que la intención de la justicia, de tener equidad, se cumpla tal y como las leyes lo determinan.

Sin embargo, a pesar de esos logros, conseguir un trato igualitario es una asignatura pendiente en la sociedad estadounidense. La semana anterior se dio a conocer un análisis del Instituto Othering and Belonging de la Universidad de California, Berkeley, que encontró que en 2019 el 80 por ciento de las áreas metropolitanas más grandes del país hay más segregación que en 1990 (hace 29 años). Agrega que en la medida que hay más diversidad -comunidades minoritarias- “es más persistente la segregación”.

Y precisamente sobre el tema el mes anterior Myron Orfield, profesor de leyes del Institute on Metropolitan and Opportunity de la Universidad de Minnesota decía que “si tu vives en un vecindario segregado, todas las cosas malas te van a pasar. No podrás conseguir prestamo para vivienda y las escuelas te llevan a la cárcel”, haciendo referencia a los números fríos de las estadísticas. Y de la misma manera significa que el vivir en sectores no integrados socialmente se refleja en las oportunidades de trabajo, salarios y en general en las oportunidades.

Así que la comunidad de color en Estados Unidos es una combinacion de exitos notables y tristes realidades. ¿Usted, qué opina?.

