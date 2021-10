Culpa a la tecnología de sus falsas promesas

En septiembre del año pasado -exactamente el día 2- el presidente López Obrador prometió que “habrá señal de internet en todo México para 2021”. Estamos a casi dos meses de terminar el año y la intención, promesa o compromiso no se va a cumplir. En los días siguientes al rimbombante anuncio, especialistas en comunicaciones y tecnología señalaron que lo expresado por el mandatario no sería posible cumplirlo, tomando en cuenta que países con mucho mejor infraestructura tecnológica apenas contaban con el 96 por ciento de cobertura, como era el caso de Corea del Sur; el Reino Unido apenas llegaba al 94.9, Suecia al 92.1 y Japón al 91.3.

En los mismos días a la promesa presidencial, Atlán -compañía mexicana encargada del diseño, desarrollo, operación y promoción de la Red Compartida- pronosticaba que para el 2022 apenas se llegaría al 70 por ciento de cobertura en el país, y al 94 por ciento hasta el 2024, por lo que la promesa de López Obrador parecía poco probable de cumplirse en los siguientes 15 meses.

Y los especialistas tenían razón. En la población mundial -de 7,800 millones de personas- solamente 4,700 millones tienen conexión a internet, mientras que otras estimaciones indican que solo una de cada seis personas tienen acceso. En el mundo, los cinco países en donde el internet es considerado un derecho básico y tienen casi la total conectividad en su territorio, gracias a su desarrollo tecnológico, son Estonia, Finlandia, Israel, Canadá y Corea del Sur.

Hoy, después de aquella promesa, López Obrador reculó y acusó. “Las empresas han engañado a la humanidad” y establece que no existe tecnología pese a que se hace creer que sí es posible. O sea, culpa a la tecnología del incumplimiento de su promesa.

En Chilpancingo, Guerrero, durante su gira el fin de semana, López Obrador se justificó y dijo, “Desde aquí aprovecho para expresar con toda sinceridad de que han engañado a la gente, y yo creo que no sólo es un asunto de México, es un asunto del mundo, han engañado a la humanidad con mucha propaganda sobre el avance tecnológico, pero en los hechos es muy poco el avance, no hay posibilidad de que se alumbre un país desde un satélite y se pueda tener sistema de internet en ese país... Hablan y hablan de los carros eléctricos, de los edificios inteligentes, de los carros sin conductores, pero en los hechos no hay tecnología suficiente... Esta es una asignatura pendiente, aquí no hemos avanzado. Y no es por falta de presupuesto ni mucho menos por falta de voluntad política, es que hemos tenido dificultad, falta tecnología", insistió el titular del Ejecutivo.

López Obrador tuvo que echarse atrás de una promesa que hizo sin un fundamento técnico. Una promesa que hizo -como muchas- basado en ‘sus propios datos’ y con el único objetivo de impresionar a una base que ciegamente le sigue -con o sin razón que tenga- y le cree sus afirmaciones. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net