Cuando todo te sale al revés

El mensaje del gobernador de Jalisco en su cuarto informe en materia de seguridad fue que hay medios que intentan chantajear porque no se les asignó dinero público para publicidad oficial.

Lo que se entendió fue: el dinero que se entrega a los medios bajo pautas que deberían ser para compartir anuncios de relevancia para la ciudadanía, como campañas de vacunación, difusión de apoyos sociales, y hasta para promocionar, por qué no, el cuarto informe de Gobierno, lo uso para callar, para pedir notas a modo, y para evitar que me critiquen.

Y estas letras no deben verse como un señalamiento a medios que pudieran llegar a hacerlo, porque al final los medios son un negocio y cada empresario decide cómo vende su información. Sin embargo, una vez más, al gobernador le salió al revés.

Con su mensaje queda claro que el chantaje viene desde la asignación de los recursos, haciendo ver que, en su mundo, con dinero puede hacer y deshacer al antojo.

De acuerdo con el Artículo 134 de la Constitución Mexicana, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, dependencias y cualquier ente de gobierno, debe tener carácter informativo, de educación, u orientación.

Sin embargo, para evitar este tipo de situaciones algunas organizaciones civiles, como la AMEDI, Fundar y Artículo 19 han insistido en la necesidad de contar con una Ley que regule el gasto de la publicidad oficial, pues justamente los recusos han sido utilizados por distintos gobiernos en el País para manipular y someter.

No porque cierto gobernante pueda dar más dinero a un medio que a otro el medio debe someterse a no cuestionar o no señalar las ausencias y anomalías de su gestión.

Toda persona tiene derecho a estar informado con veracidad y sin tendencias, para que sea la ciudadanía quien decida qué información le sirve o no, qué información le afecta, le beneficia, o incide en sus hábitos diarios.

Sí, Jalisco es líder en empleos, en deportes, Jalisco es cultura, ejemplo en inversión extranjera, pero ¿cómo el gobernador puede decir que los medios quieren desestabilizar cuando en menos de 15 días ocurrieron al menos seis balaceras en la Metrópoli? ¿También buscará señalar al narcotráfico por desestabilizar su campaña de un Jalisco de utopía?

La necesidad de salir a flote lo ha llevado más allá del cinismo, sumando año con año una nueva frase para desestimar a las víctimas: "se matan entre ellos", "8 de cada 10 asesinatos son por nexos por el crimen organizado", "sólo 1 de cada 10 desaparecidos se relacionan con algún delito, el resto se va por su voluntad".

Para ello además se hecha mano de granjas de bots (ya denunciadas anteriormente por la Universidad de Guadalajara, incluyendo sus modos de operar), usando a empleados y familiares de las distintas dependencias también con amenazas de quitarles el empleo si no lo hacen. "Para que nos vaya bien a todos", suelen decir quienes se encargan de "movilizar" a la gente.

Incluso muchos comentarios negativos publicados en sus transmisiones a través de Facebook y YouTube fueron eliminados en tiempo real, como ya es costumbre del equipo de "comunicación", del cual he hablado anteriormente.

Los políticos están para trabajar por el bien de la ciudadanía, no para verse bien, minimizar situaciones, manipular cifras o revictimizar a las víctimas. Un texto más para mi "carpetota", por favor y gracias.