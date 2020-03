¿Cuándo acabará la discriminación en la LMP? 

Y hoy finalmente la dirigencia de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, que encabeza Omar Canizales Soto, realizará una reunión de información con representantes de medios de comunicación para dar los detalles sobre el convenio de exclusividad en la difusión de televisión en los juegos y eventos especiales de la Liga con la compañía SKY, que suple al convenio que desde 2010 se tenía con la compañía Megacable.

Además de ese tema, información que sería interesante abordaren es lo relativo al porqué en la próxima edición 2021 del Clásico Mundial no habrá sede en México, así como el balance objetivo de la participación del beisbol mexicano en la más reciente edición de la Serie del Caribe.

Pero sin duda un tema fundamental que no deberían dejar ya más de lado es el relativo a la permisividad para participar al seno de la Liga con los equipos que la integran a peloteros mexicanos nacidos fuera de territorio mexicano.

Hay que recordar que este último tema ha sido motivo de conflicto y discusión durante mucho tiempo tanto en el circuito beisbolero estival como en el de invierno, aunque ya fue resuelto hace años al seno de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, ya que tras intensas negociaciones, choques y presión de distinta índole, el tópico tuvo que ser resuelto al seno de la organización mundial de Ligas Menores (Minor League Baseball MiLB) que está afiliada a la organización de Ligas Mayores (Mayor League Baseball MLB), toda vez que se tuvo que intervenir desde ese ámbito para mediar el conflicto, ya que en su etapa más álgida hubo un riesgo incluso de ruptura al seno de la LMB dado que existían dos fuertes corrientes de opinión encontradas; la de los grupos de dirigentes de equipos que pugnaban porque no se permitiera jugar como mexicanos a aquellos beisbolistas que aun teniendo esa nacionalidad no hubieran nacido en territorio nacional, y la otra fuerza en sentido contrario pugnaba y logró finalmente la permisividad para que a todo pelotero mexicano aún no hubiere nacido en suelo patrio se le reconocieran sus derechos plenos como lo marca la Constitución de la República al ser nacional mexicano, independientemente de haber nacido o no en el territorio de la patria.

Ya se ha dicho cómo es la lucha de varios importantes peloteros mexicanos no nacidos en nuestro territorio patrio que pugnan para que sean reconocidos sus derechos para jugar como mexicanos en la LMP y a la fecha no se ha logrado a causa del bloqueo impuesto por algunos directivos o propietarios de equipos en el beisbol invernal mexicano solo por salvaguardar sus mezquinos intereses económicos, siendo afectados por ello peloteros de amplia y exitosa trayectoria profesional como Sergio Romo, Adrián González, Alex Verdugo, Daniel Richard Espinoza, Vicente Vidal Niño, Carlos Ephriam Torres, Adam Marcos Rosales, entre otros.

Y es que resulta denostable que por criterios absurdos y por ende ilegales provenientes de la LMP y la falta de acuerdo entre los presidentes o propietarios de los 10 equipos que conforman el circuito no se ha logrado dar este paso. Lo más reciente fue en la temporada pasada cuando habiéndose armado un seleccionado mexicano muy competitivo para participar en el certamen internacional preolímpico Premier12 con resultados positivos para México que logró clasificar para los Juegos Olímpicos de este año, el conjunto azteca incorporó a muchos peloteros mexicanos nacidos fuera del suelo patrio, generando absurdas críticas de quienes no están de acuerdo con el respeto pleno a los derechos que como mexicanos tenemos todos sin menoscabo del lugar de su nacimiento, obteniendo firme respuesta del mánager Juan Gabriel Castro, quien defendió a ultranza su posición en contra de la discriminación.

Y hubo la exigencia que no cuajó de por lo menos a esos peloteros mexicanos nacidos fuera del país que ayudaron a lograr el éxito para México en el Premier12 se les permitiera jugar como mexicanos en la segunda vuelta y la postemporada de la campaña anterior de la LMP, como fue el caso de Jonathan Jones con Cañeros de Los Mochis y Brennan Bernardino de Charros de Jalisco, lo que fue rechazado por la directiva de un conjunto sonorense que ya se sentía dueño de la corona, y eso se suma al ejemplo de muy connotados peloteros mexicanos nacidos fuera de México, como los ya citados Sergio Romo, Adrián González y Alex Verdugo, entre otros más, que han defendido muchas veces con honor y pasión la franela tricolor en competencias internacionales como el Clásico Mundial y torneos olímpicos y ni por ello se les ha reconocido plenamente su calidad de mexicanos y han sido dolorosamente discriminados por la LMP al catalogarlos como extranjeros.

Y la pregunta sigue siendo: ¿cuándo acabará la discriminación en la LMP?

