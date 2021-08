Cuando Juanga se le volteó a AMLO

Es el Presidente del estribillo. Entre eso y los abrazos, no balazos, hoy los cárteles están más empoderados que nunca. Desafían una y otra vez al Estado mexicano y ahora sus amenazas a la libertad de expresión y al trabajo periodístico llegaron a la Ciudad de México.

Lo hacen porque muchas regiones del país están ya silenciadas, luego de las decenas de crímenes de reporteros y periodistas perpetrados con saña en aquellas zonas. El gobierno no ha hecho nada contundente para sacar de la vulnerabilidad e indefensión en las que están los comunicadores que trabajan en los cada vez mas amplios territorios dominados por el narco. Ahí los sicarios concretan sin resistencia ni consecuencia alguna las amenazas de los mafiosos contra los que publican y denuncian sus atropellos. Por cierto, esa realidad y esos riesgos nunca han tenido una referencia del Presidente en su mañanera.

En este contexto es más que desafortunada la chunga que hizo AMLO con la canción del extinto Juan Gabriel que dedicó socarronamente el lunes pasado a los medios de comunicación y periodistas incómodos, a quienes hostiga casi a diario desde su púlpito mañanero (y que de vez en vez transforma en una especie de karaoke donde usa sus canciones favoritas como misiles contra sus adversarios).

Esta coincidencia de su advertencia que no dará un peso en publicidad a los medios que tilda de neoliberales y haber hecho burla de ello con el “No, No, No”, y el “Nada, Nada, Nada” de Juanga en la mañanera, justo el lunes que también circularon las inéditas amenazas del narco a los principales medios del país, y en especial a la periodista Azucena Uresti, evidenció la mala relación del Presidente con los medios, y el riesgo de que quede en nada la protección que ofreció para erradicar los ataques a periodistas.

Por eso, además de que las expresiones de solidaridad de AMLO para Uresti vinieron hasta el martes, la 4T deberá hacer mucho más que sólo la afirmación presidencial de que “no está sola” y mandarle protección, para cumplir con esa obligación para la periodista y los medios amenazados, sino para garantizar el respeto a la libertad de expresión blindando el ejercicio periodístico en todo el país de las agresiones de los poderes legales e ilegales, como los grupos de la delincuencia organizada.

Hoy el saldo para la 4T en esta materia es igual o peor que sus antecesores al sumar ya 43 periodistas asesinados (7 de ellos beneficiarios del mecanismo de protección federal) y 68 defensores de los derechos humanos (2 de ellos también supuestamente protegidos), en lo que va del sexenio.

¿Se ha avanzado con López Obrador en la defensa de los periodistas? Nada, nada, nada. ¿Ha servido la protección a los reporteros de las distintas regiones del país? No, no , no.

Así el estribillo del lunes se le volteó ayer al Presidente.

jbarrera4r@gmail.com