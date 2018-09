¿Creer o no creer?

Actualmente nos encontramos inmersos en una vorágine de noticias, somos una sociedad agobiada por una sobreproducción de notas, cuya veracidad puede ser dudosa. Si a lo anterior agregamos que políticos y periodistas y muchos ciudadanos desconocemos que las notas suelen ser sujetas a condición, esto es pueden suceder o no llegar a suceder jamás; por ejemplificar, durante este sexenio se publicitó hasta el hartazgo que habría una reforma a la educación, pero no crea que una reformita, no era una reforma coyuntural, esto es la madre de todas las reformas educativas (hablo de ésta, porque ya el futuro Tlatoani y sus corifeos decretaron que de la misma no quedará ni una coma) pero cuando se publicó la novedad -sin que se conocieran sus autores, pero desde luego aprobada por las cúpulas empresariales, cuyas capacidades académicas desconozco- pero en el mejor de los supuestos se trataba de un proyecto, de una esperanza de mejoría, no de un hecho cierto, pero lo damos por verdadero, cuando menos de forma mayoritaria. Porque concluyo que nuestro problema no es que no creemos nada, el problema es que parecemos creer todo; y no se limite al problema educativo, analice usted todas las reformas estructurales, el gobierno cesante nos presentó cientos de opiniones de expertos, vendiéndonos los logros a obtener con certeza, valuaciones desde su punto de vista: exitosas todas.

Pero en este juego democrático triunfó otro candidato, que opinaba diferente, cuyas características personales no llenaban las características del gobierno anterior; no habla inglés -lo que se considera un crimen terrible- no tiene posgrados en el extranjero, ni aquí, aunque el grueso del personal prefirió que tiene una forma de ver las cosas cercana a la gente, y decidieron creerle, parece atractivo no parecen interesarle los lujos y pregona programas que a criterio de muchos son demasiado simplistas.

Pero el hecho a hacer notar es que tanto los proyectos anteriores -hoy casi fallidos-, así como los proyectos del nuevo mandamás son solo afirmaciones no ciertas necesariamente, de proyectos que pueden cumplirse o no hacerlo; sería interesante ver cómo los expertos peñistas califican los programas lopezobradorístas y como los sabios de éste califican pos programas peñistas. Digo. Nada más por conocerlas.

Ahora que para el resto del infelizaje no hay otra que esperar y eso me hace recordar que en las vidas paralelas de Alejando el Magno, antes de lanzarse a una conquista, reunió todos sus bienes y los repartió entre sus soldados y cuando alguien le preguntó que qué se guardaba para si, el héroe contesto: yo me quedo con la esperanza.

Así ha sido el voto popular, optó por la esperanza y sólo el tiempo dirá que tanto se cumplió de las promesas, entonces, sólo entonces, podremos medir que tanto tuvieron los nuevos proyectos.

Pero actualmente no creo que debamos creer lo que nos estén diciendo, por más publicidad que quieran hacer, lo sensato parece ser mantener una duda razonable, porque lo cierto es que actualmente parece que creemos todo lo que se dice.

@enrigue_zuloaga