"Complicaciones"

Esta temporada suele ser una mezcla de sentimientos, por una parte, si usted es amante de ver noticieros vivirá como el suscrito lleno de miedo, viendo como el mundo que conocemos parece desmoronarse, en la Ciudad Luz, hay situaciones parecidas a las aquí acontecidas: un gasolinazo, para el que algunos “expertos” lo habrán recomendado como necesario o cuando menos recomendable, supongo que la diferencia entre los franchutes y nosotros, es que nosotros simplemente renegamos inútilmente ante el hecho y produjimos la indiferencia absoluta del ex presidente Peña y las promesas del actual de que algún día bajará, pero de hecho nos fregamos y sigue estando carísimo; allá, ante la inconformidad popular se suspende el aumento y se concede un aumento de sueldos. Cuando menos llama la atención lo diferente que reaccionan los gobernantes ante la inconformidad popular.

En la pérfida Albión, después de ya casi dos años de la votación del brexit, en la que se resolvió separarse de la Unión Europea, lo que no es tan sencillo, no es simplemente decir “ya me voy vieja”, no señor, es bastante más complicado porque aunque muchos lo habían previsto, resulta que cuando se dio cuerpo a los documentos fundacionales de la Unión, estaban tan contentos de lo bien que les había ido que no sospecharon que algún país considerara querer separarse de la unión y así el caso se da en Inglaterra y tienen todo este tiempo tratando de ver si pueden encontrar un acuerdo de cómo separarse, lo que se complica con asuntos como el hecho de que Escocia no quiere separarse de la Unión e Irlanda del Norte, tendría que organizar una frontera (actualmente inexistente) con la República de Irlanda; eso en el mejor de los casos, pero no es una situación.

Y que opina usted de los ataques de Estrasburgo, desusados para la sociedad gala, que aquí nos las narran en las noticias a puños.

Por ello no debemos extrañarnos cuando en nuestro país, que aunque pretendamos ignorar que somos una muestra de nuestros pares del subdesarrollo, hay desacuerdos entre el gobierno federal y otros poderes, lo que provoca que con más o menos fundamentos complicaciones respecto de los deseos del Tlatoani, apoyado furiosamente por sus fieles seguidores y la minoritaria oposición oficial que bajo diversos argumentos, cuestión para la que dicen violaría algunas leyes, pero sea quien sea el que tenga razón, la situación es incómoda.

El hecho es que el presidente, abrumadoramente elegido, considera que en los pasados treinta y cinco años, los gobernantes y tribunos que lo precedieron se dedicaron a crear políticas neoliberales y que éstas son dañinas por el Estado y para la población pues desea cambiarlas para lo cual cuenta con un apoyo incondicional y absoluto de un gran sector de los órganos de gobierno de una gran parte del territorio nacional y parece tendrá éxito ya que desde siempre en la democracia, los más muchos les ganan a los más pocos, lo que sea intranquilidad.

