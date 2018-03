¡Excelente inicio de semana! Bienvenidos nuevamente a todos nuestros lectores, es un gusto poder saludarles. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser una dama. Se trata de mostrar que tienes modales, clase y una buena crianza; sin embargo, no quiere decir que tendrás que ser una persona que acepta e imita de manera exagerada comportamientos e ideas que tú consideres distinguidos, elegantes o de moda, ni presuntuosa, sino que deberás realizar tus actos del día a día con dignidad, consideración y moderación.

Para lograr esto se requiere lo siguiente primeramente:

1.- Presenta a la gente: Si estás conversando con alguien y otra persona se aproxima, presenta a la persona con la que estabas conversando primero con la que acaba de llegar. Agrega algunos detalles en vez de presentarlo por el nombre, también menciona su título o cómo lo conociste.

2.- Di “por favor” y “gracias”: Decir gracias en cualquier momento funciona a tu favor, demostrará que aprecias a esa persona. Es importante que sepas que usarlas excesivamente, pierde su significado y podría hacerte parecer débil.

3.- Debes saber cuándo decir “no”: Ser amable no significa ser pasiva y dejar que los demás se aprovechen de ti. Es importante aprender a decir “no” amablemente ya que aceptar algo en contra de tu voluntad dará la impresión de que fácilmente te impresionas.

4.- Edúcate: Una dama tiene la capacidad de expresarse en público de forma fluida, elegante y persuasiva. Tienes que saber cómo llevar una conversación, para lograrlo, deberás leer mucho y mantenerse al día con los sucesos actuales.

5.- Ten una buena postura: Pararse y sentarse derecha son señales de una verdadera dama.

6.- Sé respetuosa con los demás: Cuando converses con otra persona, dale toda tu atención, no interrumpas a los demás cuando hablen. Ofrece tu ayuda a aquellos que lo necesitan.

7.- Sé encantadora: Trata de participar con la gente, manteniendo conversaciones estimulantes y coquetea sutilmente.

8.- No digas malas palabras, no comas ni bebas excesivamente: Se trata de tener autocontrol y voluntad.

9.- Mantente calmada y evita alterarte si estás enojada: Controla la situación racionalmente, para evitar que digas o hagas cosas en el momento de las que puedas arrepentirte.

10.- Mantén tu higiene personal: Mantente limpia y oliendo bien, lávate los dientes todos los días, usa desodorante, mantén un régimen de depilado o afeitado.

11.- Vístete elegantemente: Vístete apropiadamente para la ocasión, tipo de cuerpo y edad. No trates de ponerte ropa que no te queda y mantén tu ropa limpia y planchada.

12.- No uses demasiado maquillaje ni ropa reveladora: La elegancia implica de un uso de maquillaje que acentúe tu belleza, no que la cubra. No muestres demasiado escote ni uses blusas que muestren el abdomen. Este tipo de ropa indica que no te vistes para ti, sino para los demás.

13.- Etiqueta apropiada para la mesa: No empieces a comer antes de que la cena empiece, no hables con la boca llena, evita eructar, no envíes mensajes de texto ni hables por teléfono, pon tu celular en modo de silencio durante las cenas formales, quita tus codos de la mesa, divide tu comida en bocados pequeños.

Recuerda que ser una dama no significa necesariamente afectar tu estilo personal o creatividad. No sigas reglas o guías en las que no creas genuinamente. Una dama acepta a todos y no señala diferencias que podrían incomodar a los demás.

