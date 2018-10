"Como que se me afigura"

Es curioso, pero en mi opinión hay una especie de enojo social, que provoca un malestar entre los miembros del glorioso infelizaje, aparentemente se deriva del estado de violencia que padecemos, eso a pesar de que nuestras amadas autoridades con base en extrañas estadísticas que solo ellos -pero todos ellos- creen verdaderas (si es que de verdad lo creen) y siempre aparece algún delito a la baja pero que quienes formamos la ciudadanía purgante no percibimos. No me haga caso, tome usted cualquier declaración oficial diciendo que bajó algún delito y comuníqueselo al primer sujeto que se encuentre y le aseguro que lo menos que pasará es que le digan palero, que pierda la amistad del sujeto aludido o que le rompan el hocico.

En lo nacional a mi se me hace que el candidato ganador ha dado muy buenas noticias, si bien basado en la poca confianza que me genera la autoridad .no creo que las cumpla en más del 10 por cierto, pero divertidas si son. Quienes dicen oponerse a sus planes es porque calculan -sí, escribí bien calculan- que no le saldrán, pero no hay certidumbre ni de que el ungido las cumpla ni de que no lo haga; hasta ahora todo es plática, y tendremos que esperar para ver el resultado. Y sin tomar posición al respecto me gusta más hacer como que creo que las cumplirá y es agradable oír promesas esperanzadoras aunque muchos no veamos cómo pueda cumplirlas por que históricamente sabemos que los gobiernos, todos, brillan no tanto por lo que cumplen de lo que prometen sino porque frieguen menos a los gobernados. Los presidentes, por lo general, están tan lejos del pueblo que no hay mucha comunicación con éste y hasta llegan a creer como el actual que su gestión es exitosa.

Las autoridades locales estados y municipios padecen los problemas de forma mucho más cercana, nos afectan más, por afectar a personas que conocemos, también sufren del síndrome del ladrillo y casi todos ellos (y digo casi porque no me gusta generalizar y alguno podrá ser diferente) creen que hicieron muy buen trabajo y que el infelizaje no los valora.

En lo local yo veo dos problemas mayúsculos: la violencia delincuencial en la que confieso que desconozco a ninguna persona que pudiera siquiera disminuir esta locura y lo digo queriendo estar equivocado, esperando que en el futuro algún amigo me diga: ya ves, por hocicón y créame que con gusto reconocería cualquier avance, pero en tanto eso no suceda me permito dudar.

Otro problema fundamental que no veo cómo puedan resolverlo es el del transporte público, fundamentalmente porque la inmensa mayoría de probables funcionarios no usan, cuando menos desde hace mucho tiempo, habitualmente el servicio público y en mi opinión esa sería un requisito indispensable para acercarse a un principio de solución y visto así no sé cuál de estas dos violencias sería más posible atacar.

