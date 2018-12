Cómo ganar un partido de tenis

Yo creo que al poner este título nadie podrá dejar de leerlo, ya que todos queremos saber cómo ganar un partido, pero la verdad es que no hay secreto para ello.

Leyendo un artículo de un boxeador me resultó interesante su opinión al respecto. Él dice esto:

“No hay una fórmula para ganar”, dice el boxeador Chris Colbert, ganador de los Guantes de Oro, agregando, “es una ventana de oportunidad que de pronto se abre para derrotar a tu rival y esa ventana se cierra en un segundo”. Y tiene toda la razón.

Hoy día, con los partidos tan apretados en marcadores y que se deciden en muerte súbita, las palabras de este estadounidense ganador de los Guantes de Oro son una gran verdad, pues los “matches” se deciden con un error no forzado o un “winner” cuya oportunidad capitaliza el ganador al abrirse una “ventana de oportunidad que se cierra en un segundo”.

Si se cierra y es probable que en ese mismo partido no se vuelva a abrir, que sigas luchando, pero no se da, y el partido da una vuelta repentina a favor de tu contrario.

¿Qué es lo que hacen los grandes jugadores para tener la tranquilidad? La conciencia despierta en ese momento, la decisión correcta que tomar, la concentración perfecta.

Últimamente la nueva generación de tenistas ha tenido que recurrir a trabajos sobre la mentalidad, estos los realizan con especialistas en psicología deportiva, este tema en especial me gusta mucho, ya que yo siempre he creído en el trabajo psicológico y en las oportunidades que tuve de contratar para mis alumnos, los resultados se vieron de inmediato ganando campeonatos nacionales, esto a pesar de que en varias ocasiones los padres no estaban de acuerdo.

Otro tema que entrenan es el yoga, no sólo para la parte física les sirve, sino también para saber relajarse, respirar en momentos de presión, meditar y en ese mismo momento visualizar su partido.

La visualización existe desde las primeras Olimpiadas que se organizaron a nivel mundial, y los rusos, o en esa época la Unión Soviética, lo usaban con sus atletas de primer nivel.

Sin duda si hay algo que se debe de cambiar a nuestros tenistas es la mentalidad, creérsela cuando salen del país es lo primero que deben de sentir nuestros jugadores, el talento se tiene, pero la parte mental falta y mucho.

En los años que tengo como entrenador he podido observar en varios jugadores que algunos padres les inculcaban de alguna manera esa mentalidad, algunos llegaron a ser buenos jugadores a nivel internacional, pero por la misma presión de los padres, reventaron en el camino.

Esta mentalidad, claro está, tiene que venir desde la cuna, y si no es así, hay psicólogos deportivos muy buenos, hay también entrenadores que tenemos esa forma de pensar.

Es el momento de cambiar es el momento de hacer más para ser mejores, nunca es tarde, ¡es hoy, es ahora!