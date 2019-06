Como a Peña, Trump se la aplicó también a AMLO

No ha pasado ni siquiera un año de aquella visita que hicieron a la entonces casa de campaña del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en Tlalpan, en julio de 2018, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el de Seguridad, Kirstjen Nielsen; y Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, cuando ya el inquilino de la Casa Blanca pisoteó la relación que en aquella ocasión se dijo que sería muy distinta a los desplantes que hizo una y otra vez al presidente Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado.

En aquel momento AMLO parecía fascinado de su relación con Trump con quien conversó por teléfono al día siguiente de la elección del 1 de julio.

“Pensé que se iba a quedar ahí la situación, pero no, al día siguiente que quería hablar conmigo y afortunadamente muy respetuoso. En media hora no tocó asuntos delicados que me hubieran obligado a responder de otra manera. Facilitó las cosas y sí nos importa mucho lograr un acuerdo”, dijo sobre su primer contacto con el presidente estadounidense.

Bueno pues ni siquiera se cumplió medio año de Gobierno cuando vino la enésima ofensiva de Trump que ya no pudo evadir López Obrador con su amor y paz y ahora sí se vio obligado el jueves pasado a responder en una carta y rechazar el amago del cobro de aranceles progresivos del 5 al 25 por ciento a todos los productos mexicanos que crucen su frontera, en tanto el Gobierno mexicano no frene los flujos migratorios de mexicanos y de extranjeros.

Como respuesta Trump embistió de nuevo y reiteró que el cobro de esos impuestos iniciaría el próximo 10 de junio, y añadió el reproche del problema del narcotráfico en el país.

El apresurado viaje del canciller, Marcelo Ebrard, a Washington de poco sirvió porque ni Pompeo ni Kushner estaban en Estados Unidos, y el encuentro se agendó hasta pasado mañana. Ayer López Obrador envió un nuevo memorándum a Trump en el que apela a la amistad entre los gobiernos de México y Estados Unidos y donde le plantea que quiere seguir “siendo su amigo”.

Expertos en la relación bilateral ven pocas posibilidades de que la narrativa hostil de Trump hacia nuestro país cambie ante esos llamados y luego de la reunión del miércoles, pese a las críticas que incluso también ha recibido de distintos sectores también en Estados Unidos.

Así que habrá que ver cómo enfrenta este reto el cuerpo diplomático mexicano que debe rescatar la formalización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ante un Trump que este mismo mes inicia su campaña por la reelección presidencial en el 2020, que centrará en asegurar a sus clientelas electorales el tema del muro y el endurecimiento de medidas arancelarias como su oferta política principal.

