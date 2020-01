Comienzan los preparativos para el Abierto de Zapopan

El equipo del Comude de Zapopan, dirigido por Gustavo Santoscoy, ya está trabajando a todo vapor con la intención de que la gente que vaya adopte como suyo este torneo.

Para ello nos comentó su director que tiene planeado y contratado varios eventos, donde la gente no sólo va a ver muy buen tenis, sino también se va a divertir, con las diferentes actividades, desde show, música en vivo, bailes, atención de diferentes restaurantes, degustación, en realidad todo lo que dé alegría y buena convivencia para toda la gente, tanto adultos como niños.

Para los niños tendrán también su día, el Kid Day, el cual el año pasado fue todo un éxito, y ahora se espera que sean aún más, ya que no sólo van a estar en cancha con las jugadoras y entrenadores, sino también tendrán regalos, habrá un show para ellos y terminado todo eso, podrán estar presentes en un juego con las participantes y además en la inauguración y en el primer partido del estadio, así que los niños y los padres no se lo pueden perder, para los pequeños todo eso será de manera gratuita.

Un tema muy importante también que se toma en cuenta es la parte cultural, habrá exposición de pinturas y además tendremos un pintor de renombre haciendo un cuadro especial.

Tanto en la inauguración como en el cierre del evento habrá varias sorpresas, al estilo de los torneos grandes, es decir, todo un espectáculo.

Algo que me parece muy enriquecedor para nuestro deporte, y en especial a nuestras jóvenes jugadoras, es que tendrán un torneo durante la semana, a las ganadoras se les dará su respectivos trofeos, pero durante esa semana podrán estar en las diferentes áreas en el estadio, donde cada una de las jugadoras profesionales estarán, y de esa manera las jugadoras juveniles se darán cuenta de lo que hacen cada una de las pros, cuánto entrenan, cómo descansan, en ruedas de prensa cómo se expresan, en fin todo lo que hacen.

Pero ahí no termina todo, estás jovencitas de 14 años jugarán la Semifinal y Final en el estadio principal, sin duda alguna es una excelente idea para motivar a estas futuras jugadoras.

Del día de los Cuartos de Final en adelante, también se tendrá un simposium de entrenadores de tenis, con destacados profesores internacionales, los nombres están por confirmarse.

Este último punto también ayudará a mejorar el nivel de nuestros entrenadores y aunado a la gran fiesta de tenis que se estará desarrollando en esos momentos, servirá también de gran motivación a todos ellos para buscar jugadoras de mejor nivel internacional sin duda alguna.

También es importante para todos los que quieran ir, que no vuelva a pasarles lo del año pasado, que muchos se quedaron con las ganas de ir o más bien se quedaron en las puertas del estadio, porque no consiguieron boletos y no pudieron ver los partidos, y ahora va a estar la venta más rápida, ya que se tendrán otros atractivos en el evento.

Un punto que también tienen que tomar en cuenta los interesados en comprar boletos, y claro que es importantísimo, es el nivel de las jugadoras, las probables que vengan hasta el momento y esto en espera, ya que falta más de un mes para el cierre de inscripciones, pero se comenta de estas cuatro jugadoras : Zheng Saisai (ranking 41), Wang Yafan (51), Biuzkova Mariecze (59), Ferro Fiona (63), suena muy interesante.

Qué bueno que existen este tipo de eventos, donde se esté promoviendo nuestro deporte, y también darle la oportunidad a nuestros jovencitos y jovencitas de ver muy buen tenis, que esto sin duda alguna les servirá para motivarse a llegar a ser jugadores de primer nivel.

Por eso aplaudo a nuestras autoridades del municipio de Zapopan en invertirle a este tipo de eventos, y buscar por medio de estos tener una juventud más sana.

También el municipio tendrá que invertirle en mejorar el estado de las instalaciones, como lo hizo el año pasado, y ahora volverá a hacerlo, ya que para un evento de esta magnitud el lugar tiene que estar mucho mejor.

Las fechas del evento son del 16 al 21 de marzo y las entradas se compran por medio de súper boletos.

Ya hay que meterse a comprar, no hay que quedarse afuera de la jugada de Zapopan.