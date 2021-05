Cometer un error es de seres humanos, pero beneficiarse del mismo es criminal

Gracias a las “benditas redes sociales”, los trabajos periodísticos de fondo y la información que se filtra a algunos reconocidos columnistas, hoy en día prácticamente no es necesario esperar largos meses o años para conocer el dictamen de los expertos en sucesos como el acontecido recientemente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pues ante el impacto de lo sucedido, las conciencias, miedos y corajes contenidos por muchas personas, salen a flote y podemos darnos cuenta de que, si bien es cierto que todos los seres humanos cometemos errores de diferente índole y dimensiones, beneficiarse de los mismos se convierte en un verdadero acto criminal que debiera de implicar la cárcel y hasta donde fuera posible, la reparación del daño a los deudos.

En este caso específico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su antigua posición de opositor estaría exigiendo renuncias y cárcel para los culpables, ahora ha llamado a la prudencia, argumentado que serán los expertos contratados en Noruega por Claudia Sheinbaum, los que determinen las causas del desastre y responsables del mismo, para luego ver qué procede hacer…o sea, darle largas al asunto, simple y sencillamente porque entre los principales implicados se encuentran dos de sus precandidatos preferidos para sucederle en la Presidencia de la República, en el 2024 (Marcelo Ebrard y la propia Sheinbaum), ya sea por su Partido Morena o cualquier otro que se preste para sus fines.

Y por si ello fuera poco, resulta que quien “contrató” la compra (renta) de los trenes a un costo súper elevado y con características fuera de la norma establecida por las compañías constructoras, fue nada menos que Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena, partido oficial en el poder…esto es, los que afirman que sus reglas fundamentales son: No robar, no mentir, no traicionar. Y hasta donde se puede ver, sí mienten, sí roban y sí traicionan la confianza del pueblo, pero además, no les importa el peligro en que han puesto a millones de mexicanos, vaya usted a saber si las estampitas que suelen cargar en sus carteras -a un lado de sus chequeras-, les fallaron o que, pero el caso es que hoy hay familias enlutadas que no podrán ver más a sus seres queridos, y no tienen quién les apoye económicamente para suplir su pérdida.

APUNTE

Sincera felicitación para todas las Madres de México, así como mi congratulación con todas aquellas personas que gozan de la bendición de contar con una Madre a su lado…pero del mismo modo, mi total menosprecio para quienes conscientemente han provocado el dolor de tantas familias, sólo por la ambición de hacerse ricos y adquirir más poder político…a eso se le llama en mi pueblo, no tener madre.

