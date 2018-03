"Combate frontal contra la gordura"

Nuestras amadas autoridades, que tanto se preocupan por nuestro bienestar han iniciado una campaña para, aunque usted no lo crea, eliminar de nuestro país a los gordos, porque nuestro país sufre el drama de ser segundo lugar de gordura universal y esto provoca que ellas tengan que gastar de su dinero (no del de los gordos) del dinero del gobierno, una gran cantidad de plata en curarnos, mucho dinero que tal vez pudiera emplearse en poder realizar campañas políticas -que tanto gustan a la población- hacerlas de más duración o para sostener entidades tan inútiles como el INE y anexos o por qué no, mostrar a los niños los delgados y atléticos especímenes que pululan por el país pegados a la gran ubre presupuestal, eso sí, ubre ligth.

El tema, es uno de esos tópicos que nos demuestra en dónde están las preocupaciones de nuestros patricios, sus temas de fondo. Sin tener que preocuparse por los otros problemas que resultan incómodos, como combatir la violencia, la pobreza, la corrupción o la impunidad. Por favor, ¡que tontera! A quién se le ocurre pretender luchar contra esos enemigos teniendo a la mano un tema como la gordura, sólo a un demente se le ocurriría ¿sabe usted cuánto se “invertirá” para acabar ese flagelo? Y hablo de billetotes que suelen ser pegajosos al estar envueltos en sobres de corrupción.

Así considero que la inmensa mayoría de la población aprobará estruendosamente la visión de nuestras clarividentes guías que saben detectar exquisitamente dónde está el problema.

Si bien reconozco el nivel de excelencia y generosidad -porque son bien buenos- de los diseñadores del programa anti gordos que producirá un grupo atlético que nos llevará a obtener un premio más de los muchos premios internacionales que obtenemos al grado que creo ningún gobierno del orbe obtiene tantos premios como los nuestros.

Todo iba muy bien, los planes gubernamentales eran perfectos, combatir la gordura, pues apareció Guillermo del Toro, que hay que decirlo: es gordo -enemigo visible por ello de las autoridades que solo pueden ver eso- aunque se trata de un gordo muy talentoso y el talento es una materia que la mayoría de las autoridades no tiene capacidad de ver.

El caso es que, creo que a instancias del licenciado -que también aunque no es gordo es más vivo que el hambre- dio unas charlas públicas, que considero durarán mucho en el imaginario tapatío en las que el director nos regaló una clase de humanidad. Como gordo militante que soy estas charlas han hecho que muchos -entre los que evidentemente no están nuestras antigordas autoridades- hallamos encontrado nuevas formas y aspiraciones, relatadas con la simple sencillez de la verdad.

El tema no se trata de si a usted le gusta o no el cine y la obra de éste, hable usted con alguno de los asistentes y coincidirá conmigo en que fue una bocanada de aire fresco dentro del enrarecido ambiente que respiramos.

DR