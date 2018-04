Cohen, el quita sueño de Trump

Después de una semana en el circo mediático, el libro que escribió el ex director del FBI, James Comey, y sus repetidas apariciones en medios especializados, no respondió a las preguntas pertinentes y sólo ha causado más confusión y caos en la administración. Muchos de los miembros del gabinete de Trump han argumentado tener la pistola cargada para destruir la presidencia, sin embargo, ninguna palabra escrita o mencionada ha logrado unir a un país dividido en favor de su democracia. Cuando se publicó el libro íntimo de Michael Wolff Fuego y Furia, muchos pensábamos que Donald tomaría una postura política diferente que pudiese cambiar la narrativa polarizante que ha mantenido desde su candidatura, pero no; el libro, así como su autor, fueron olvidados en la misma manera que fueron esperados.

No es sorprendente que al presidente no le molesten las críticas, ya que puede denunciar las noticias como falsas y continuar satisfaciendo a su base electoral. Libros, palabras y entrevistas no provocaron la revolución informada que en mi opinión necesitan los Estados Unidos. No es difícil encontrar en este mundo contemporáneo caracterizado por la disponibilidad de información las constantes mentiras que produce Donald Trump, en su discurso abundan las contradicciones.

Creo que la única llave que pueda abrir los ojos al electorado y demuestre la corrupción, influencia y agenda personal del presidente la tiene su abogado personal. Michael Cohen. Sólo él y sus documentos pueden pintar un lienzo ilustrativo y concreto de los movimientos de Donald Trump. Esta información puede ser el único tema que le quite el sueño al presidente, con su estrategia fundada en que todos mentimos Donald puede sacudir cualquier escándalo culpando a terceros, pero la información confidencial entre él y su abogado no puede ser negada y por consecuencia debe, en teoría demostrar el carácter del líder que escogieron los americanos. La base del partido republicano es el estándar moral y liderazgo, por ejemplo, creo que el abogado puede ser la clave para demostrar la deficiencia moral de Donald Trump.

