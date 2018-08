Bienvenidos una vez más a este espacio, con el gusto de saludarles. En esta ocasión te daré algunos consejos sobre el código de vestimenta para diferentes tipos de eventos.

1.- Cocktail: Lo primero que debes tener en cuenta es la hora de éste. Los colores son importantes a la hora de elegir que ponerte. Por lo tanto, si tienes un cocktail antes de las 5:00 pm es preferible que uses colores claros, después de esa hora opta por colores oscuros. Por lo general, los vestidos a la rodilla suelen ser la mejor opción. Aunque también los pantalones de traje van muy bien en estos eventos. Respecto al calzado, queda bien un tacón alto o medio.

2.- Black tie: Es lo que entenderíamos como un evento formal. A pesar de su nombre, acudir a este evento no implica que tengas que vestir de negro. De hecho, en este caso el color no es tan importante como el largo del vestido que lleves. Es aconsejable vestir un vestido largo. Si no te gusta cómo te quedan los vestidos largos, opta por uno corte en A. Gracias a su corte hasta la cintura y su característica falda de vuelo alto, este tipo de vestido suele realzar la mayoría de los cuerpos. Los trajes tipo esmoquin y los monos largos, también son una apuesta segura y elegante. Los tacones altos siempre consiguen que nuestras piernas se vean mucho más estilizadas, así que esta es la ocasión ideal para usarlos.

3.- Casual: A estos eventos se puede asistir con pantalones de mezclilla. Combínalos con una blazer, para dar un toque más elegante a tu look. En estos eventos puedes usar zapatos planos o altos.

4.- White tie: Es la invitación más formal de todas y también la menos común. Pero por si algún día llegas a tener un evento con esta etiqueta, te damos algunos consejos. En estos eventos destacan los vestidos largos, con encajes e incluso con guantes. Lucir un cabello recogido es sin duda un imprescindible. No te olvides de ponerte joyas.

Para aprender más acerca de cómo saber combinar tu ropa correctamente día a día con los diferentes estilos, te invitamos al curso de asesor de imagen para que perfecciones tu estilo y el de los demás.

Visítanos en Av. Guadalupe #690, colonia Chapalita y en Facebook/YouTube: Escuela Clase y Estilo. Al presentar esta columna obtén una media beca.