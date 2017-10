Cinco virus de la discordia entre hombres y mujeres

Por supuesto que hay una lista enorme de conductas, actitudes y emociones que propician un malestar frecuente entre las parejas, lo que conlleva a una tensión y discordia en el matrimonio.



Veamos algunas de ellas:

1) La falta de respeto. Tratar de imponer, manipular, confundir, engañar e impedir que el otro ejerza su libertad, su opinión y forma de ser. Ofender, insultar, denigrar, rechazar, devaluar y agredir. Cualquiera de las anteriores es capaz de desatar un malestar, lo que es motivo de inicio de un pleito.

2) La interpretación incorrecta de lo que dijo o hace el otro. Suponer y tener una lectura equivocada del lenguaje y además darlo como un hecho verdadero, y llegar al colmo de querer defenderlo a toda costa. Como el clásico “tu sí lo dijiste”; “o no fue así”.

3) No aceptar los problemas personales y echarle la culpa al otro. Los conflictos psicológicos de la propia historia y estarselos adjudicando. Involucrarlo en algo que no le corresponde. Como por ejemplo: “lo que haces me aleja de ti”, “no me satisfaces”, “es que tu no tienes tiempo para mi”, etcétera.

4) Hablar emocionalmente con el orgullo en la mano. Sentir que se tiene la razón y discutir las cosas en forma defensiva. Como si fuera una competencia que se tiene que ganar a toda costa. Las personas orgullosas son un dolor de cabeza en todas las discusiones. Se les cierra la mente y sólo buscan argumentos para defender su postura, no tratan de entender la del otro.

5) Poner el género por encima de la persona. Todos los hombres piensan así y son mentirosos. O las mujeres son sensibles. Generalizar y poner etiquetas acorde al género, y querer a fuerzas que el otro las tenga.



A la hora de repensar el matrimonio, tenemos que tomar en cuenta, toda esta epidemia de virus de la discordia que invaden nuestras relaciones humanas. De lo contrario seguiremos propensos al pleito. Que es la base de muchas crisis conyugales.