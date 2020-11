Cienfuegos y la “papa caliente”

La versión más creíble del desistimiento de Estados Unidos para procesar a Salvador Cienfuegos es que fue una respuesta de Andrés Manuel López Obrador al descontento y presión de la cúpula militar.

Para lograr ese objetivo, según ha trascendido en medios como The New York Times y The Washington Post, el gobierno mexicano amenazó con suspender la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sin embargo, la “papa caliente” consiste en que por el momento la lectura es que se trata de un triunfo diplomático, pero en realidad Andrés Manuel está entre la espada y la pared.

Si procesa y castiga a Cienfuegos, no le va a gustar a la cúpula militar. Si lo exculpa o ni siquiera intenta procesarlo, será objeto de la crítica y descrédito internacional y de Estados Unidos. Habrá que estar atentos.

* * *

Cerró el registro de aspirantes a una de las nueve magistraturas vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia. El proceso tuvo una gran convocatoria: 47 abogadas buscan una de las cinco sillas reservadas para mujeres; se apuntaron 80 tiradores a los cuatro espacios para hombres, y 16 aspirantes buscan designación para el Consejo de la Judicatura.

Adrián Talamantes Lobato, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, se registró para buscar llegar al Poder Judicial. Además, en la amplia lista de nombres hay viejos conocidos que han participado en anteriores procesos como Luís Enrique Castellanos Ibarra, sobrino del secretario general; mientras que el abogado Gabriel Valencia dirigió sus aspiraciones a la Judicatura.

* * *

Roberto López Lara, “El Chino López”, ex secretario general de gobierno con Aristóteles Sandoval, reapareció en la escena pública. Resulta que es el abogado de Dieter Daniel “N”, jugador de las Chivas, acusado de una supuesta violación de una joven durante una fiesta.

Lo curioso no es que litigue sino que el asunto “coincidentemente” cayó con el Juez del Centro de Justicia para la Mujer, Mario Murgo Magaña, quien tiene bajo su cargo a la sobrina de “El Chino López”, Sugui López Kim.

Ella, dicen, es la responsable de “recomendar” el asunto de su tío. ¿Será?