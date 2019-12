Charros, sólido aspirante al bicampeonato, pero deben afinar pitcheo

Entre los pasados días viernes 6 y domingo 8 de diciembre se vivió en el estadio de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, un nuevo episodio de la historia de enfrentamientos beisboleros entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, en el marco de la no muy longeva, pero ya sensible y creciente rivalidad deportiva entre ellos, resultando triunfante el conjunto albiceleste al adjudicarse la serie ganando dos de los tres cotejos, con lo cual los pupilos de Roberto “El Chapo” Vizcarra Acosta se mantienen en la parte alta del standing en esta segunda vuelta del calendario ordinario de la actual campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), colocados hasta ahora en el segundo sitio, pero a sólo medio juego del conjunto que está situado quizá efímeramente en el liderato de la tabla, que son Los Yaquis de Ciudad Obregón.

Los caporales albicelestes han podido prevalecer entre los sitios de privilegio desde la primera vuelta y ahora en lo que va de la segunda fase de la agenda regular de esta campaña gracias al sólido roster con que cuentan.

Ya habiendo analizado fortalezas de la defensiva y ofensiva del conjunto, es señalarle no ha podido afianzar una rotación sólida de sus serpentineros abridores al prescindir del estelar Orlando Lara, quien continúa su recuperación tras la lesión que lo aquejó desde antes del inicio de la actual campaña, en tanto habiendo iniciado con bajo perfil esperándose llegare pronto a su mejor nivel el cubano Elián Leyva, su principal caballo de batalla quien logró la temporada anterior la triple corona como campeón en efectividad, en ponches y en victorias, no solamente tardó en llegar a su óptimo nivel de competitividad, sino que se lesionó y no ha podido recuperarse.

Pero a pesar de esos problemas los Charros han logrado salir avante peleando la supremacía en ambas vueltas al contar con la labor del zurdo Marco Antonio Tovar, que ha cumplido las tareas por más que no ha estado exento de contratiempos, similar al desempeño del derecho Octavio Acosta.

Para salir airosos con su grupo de aperturistas, los blanquiazules han contado además con la sorpresiva buena actuación del derecho yucateco Manuel Flores, quien en pasadas campañas ha tenido altibajos como relevista y en este año se ha visto bastante bien rindiendo buenas cuentas como abridor, lo mismo que Felipe González quien regresó tras de reforzar a la Selección mexicana en el preolímpico Premier 12 y siendo eficaz como relevo intermedio por necesidad ha sido convertido en abridor resultando bastante confiable, al igual que ha lucido bien desde la lomita como aperturista el recién incorporado diestro importado Austin Bibens-Drikx.

Además, se han mantenido como sólidos elementos algunos buenos lanzadores especialistas en relevo como Linder Castro, Luis Iván Rodríguez, Jesús Cruz Sustaita y los recientemente incorporados Brennan Bernardino y Felipe Arredondo, siendo también afortunada la eventual participación del chamaco Luis de Luna, así como del joven tapatío Antonio Alemao Hernández.

En tanto es ya incierta la posibilidad de que venga nuevamente a reforzar Sergio Romo, que parece está muy cerca de firmar nuevo contrato en Grandes Ligas y ello le dificultaría acudir este año con los Charros, continúa en el roster -entre claroscuros- el también importado Michael Broadway fungiendo como preparador de cierre y/o eventual cerrador haciendo esas mismas funciones en conjunto con otro foráneo que sí ha cumplido bien, y es Joshua Corrales, debiendo lamentarse que ya ha sido convocado por su organización ligamayorista para seguir trabajando en sucursales de la Gran Carpa el joven Humberto Castellanos, por lo que habrá de esperar sea positiva para el conjunto la reciente incorporación del pitcher zurdo Jesús Manuel Chávez, quien llegó en trueque junto con el utility Maxwell León proveniente de Algodoneros de Guasave habiéndose remitido a préstamo por esta campaña a esa tropa benjamina en la LMP al toletero Japhet Amador.

Aunque con la inminente necesidad de reforzar aún más el pitcheo con un abridor y un cerrador, el conjunto albiceleste tiene todo para continuar cosechando victorias y terminar la segunda vuelta en inmejorable posición para enfilarse en condiciones muy favorables a los Playoffs en busca del bicampeonato y por lo pronto, a partir de hoy martes 10 al jueves 12 de diciembre, el escuadrón estará haciendo los honores a Cañeros de Los Mochis, mientras que del viernes 13 al domingo 15 del mes en curso cumplirá peligrosa gira a Ciudad Obregón, donde tratará de ganar esa serie y así romper la jetatura que en esta campaña ha imperado a favor de los Yaquis y con ello fortalecerse en la cima del circuito.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1