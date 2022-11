Charros siguen en el fondo del standing

Cuando se pensaba que los Charros de Jalisco tendrían un cambio radical en cuanto a su desempeño y ser más eficaces desde el inicio de la segunda vuelta para buscar colocarse pronto en buen lugar del standing y empezar a crecer para ir consolidando su posibilidad de calificación a Postemporada tras la desastrosa primera vuelta en que terminaron en penúltimo lugar, hacerlo ahora sí eficaz al iniciar la segunda vuelta de la agenda ordinaria de esta campaña 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), ya que de alguna manera al menos la última serie de la primera fase se vieron menos desatinados y con muchos visos de continuar mejorando, tal parece que no será fácil dar ese giro.

Ello se advierte al ser barridos dolorosa y vergonzantemente en la primera serie de la segunda vuelta, jugada en casa ante los Yaquis de Ciudad Obregón, que los humillaron en su Estadio Panamericano de Zapopan con parciales de 6-8-,1-3 y 5-6 en juegos disputados del martes 22 de noviembre al jueves 24, de nueva cuenta mostrando falta de eficacia en el bateo para traer a la registradora las carreras que pudieran significar posibilidades de adelantar en el tanteador a los de la tribu del norte de Sonora, y tampoco hubo desempeño armónico del cuerpo de lanzadores, sea que hayan fallado los abridores o por carencia del respaldo adecuado por los pitchers relevistas.

Lo que sí es que el equipo se nota menos desafinado aparentemente, ya encontrando poco a poco Roberto Vizcarra Acosta, el mánager de los caporales albiazules jaliscienses (que a veces aparecen en el campo de juego con uniformes muy polémicos en color amarillo pollo o verde desangelado) lo que podría ser su novena ideal como ensamble titular y mostrándose más convincente al estar moviendo a los peloteros que entran y salen durante los cotejos tanto en el infield como en los jardines, pero siendo claro que aún hace falta que el pitcheo se consolide, por más que al parecer han estado saliendo del roster algunos elementos poco útiles y preservando a los menos erráticos.

A la coyuntura negativa del equipo hay que añadir que fueron de gira a Navojoa, y no obstante que el primer cotejo fue exitoso, pues lograron ganar a los Mayos el viernes 25 al son de 3-6, perdieron los dos subsecuentes juegos los días sábado y domingo por 1-2 y 2-7, y con ello la serie.

Por lo cual, tras haberse efectuado los dos primeros seriales de la segunda fase del calendario ordinario de esta campaña de altibajos, el conjunto albiceleste jalisciense está hundido en el sótano con una victoria frente a cinco derrotas.

Hoy se espera que puedan salir distintos en cuanto a su actitud, en cuanto a la moral y a su adecuada efectividad para que consigan de alguna manera ganar la serie ante los Sultanes de Monterrey y se pueda quizá arrancar una racha positiva.

El tema es que lo que se requiere ahora es simplemente anotar más carreras que las del contrario, ser más eficaz en el pitcheo, no cometer pifias, sumar victorias en mayor número que las derrotas para tratar de terminar la segunda fase de la agenda ordinaria de esta temporada al menos en el cuarto lugar para no tener la presión de descalificación, dado que, como sabemos, la primera vuelta la culminaron en el noveno sitio. No sabemos si el plantel está en condiciones de mostrarse de esta manera después de la serie de cambios y bajas sufridas en los últimos días, pero esperemos que logren sobreponerse. Ya se verá.

