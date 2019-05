Charros preservan en Draft a sus mejores peloteros

Y los Charros de Jalisco salieron muy bien librados del Draft de Expansión celebrado el 21 de mayo pasado en El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en Monterrey, Nuevo León, mediante el cual Algodoneros de Guasave y Sultanes de Monterrey, los dos equipos incurrentes para el crecimiento de ocho a 10 conjuntos en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), cooptaren peloteros mexicanos del resto de escuadrones que integran nuestro máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, para iniciar así la conformación de su roster, específicamente la base mexicana.

En “Bambinazos” del pasado sábado 18 de mayo elucubramos que Charros estaría operando para proteger a Gabriel Alejandro Gutiérrez Beltrán, José Manuel Rodríguez Espinoza, Amadeo Zazueta Alarid, Alberto Carreón Armas, Agustín Patrick Murillo Pineda, Julián Rafael Ornelas, Carlos Figueroa, José Santiago Chávez, Jesús Cruz Sustaita, Marco Antonio Tovar, Orlando Lara, Japhet Isidro Amador Hernández, José Amador Rodríguez, Felipe Augusto González, José Pablo Oyerbides, Linder Iván Castro, Luis Iván Rodríguez, Enrique Osorio y Jeffrey Ibarra, así como Víctor Aarón González, Humberto Castellanos y Luis de Luna; mientras que con riesgo de ser cooptados señalamos a Erick Teodoro Rodríguez y Ernest Vásquez.

Charros decidió -¡acertadamente, por cierto!- no proteger por inviable a Jeffrey Ibarra en tanto afortunadamente guareció al cerrador titular en Astros de Houston, José Roberto Osuna Quintero, quien pertenece a los albiazules como pelotero de LMP y podría venir a reforzar al equipo en diciembre para la parte final del calendario regular y la Postemporada, debiéndose aclarar que en el caso del avezado tirabolas José Pablo Oyerbides no pertenecía a Charros, ya que estaba a préstamo por Mayos de Navojoa, y el valioso utility Enrique “La Viborita” Osorio pertenece a la bolsa de la LMP en calidad de agente libre y será en otro momento cuando busquen regrese.

De los ocho elementos cedidos, sólo se considera pérdida importante la del infielder de 21 años Miguel Gamboa Flores, quien es gran prospecto en Marineros de Seattle y fue adquirido por Sultanes. Los beisbolistas que ya no estarán con la novena jalisciense son los jóvenes lanzadores Erick Casillas y Jason Carmona, que deberán buscar desarrollarse con Sultanes, y el outfielder Luis Cossío con Guasave, quienes siendo valiosos tenían menor relevancia para ser preservados y deberán procurar su crecimiento en los equipos de expansión; el también pitcher Héctor Ambriz, que emigró a Monterrey, nunca estuvo bien físicamente y por ello realmente no se integró con los albiazules, en tanto el veterano utility Niko Vásquez, también cedido a los regiomontanos, no obstante su valía no representaba una prioridad preservarlo. Y habrá que desearles suerte en su nuevo equipo, Algodoneros, a los pitchers Luis de La O y Jeffrey Ibarra que no fueron muy útiles para la novena jalisciense y por ello fueron prescindibles.

Es de observar que Charros tuvo suerte, ya que no fueron elegidos para irse a los equipos de expansión buenos peloteros no protegidos como el receptor Erick Teodoro Rodríguez Martínez y el monticulista prospecto en Serafines de Anaheim Carlos Alexis Salazar Cruz, mientras que preservó durante las rondas a los jóvenes lanzadores Carlos Abraham Vázquez Alcántar, Raúl Antonio de los Reyes Carrillo, Carlos Stiff Rodríguez Carrillo y Óscar Alejandro Valenzuela Patrón, además de los infielders Missael Rivera Loredo y Luis Fernando Medina Ponce.

