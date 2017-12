Charros en la pelea, mas deben corregir errores

En el segundo juego de la serie contra Venados de Mazatlán, el pasado miércoles 20 de diciembre, afloraron las inconsistencias de los Charros de Jalisco, pero quedó claro que, de aplicarse al máximo cada pelotero acorde a la capacidad que según su estadística de desempeño tiene, el equipo tiene un enorme potencial y seguramente tanto el mánager Roberto Vizcarra Acosta y su cuerpo de apoyo técnico, como la directiva y los propios peloteros, saben en qué consisten los errores y cómo procurar evitarlos.

No obstante que el equipo inició perdiendo desde la primera entrada, por la falta de comando del serpentinero abridor Manuel Flores, hubo respuesta de la ofensiva albiazul que logró acercarse en el marcador, mas fallaron los relevistas Tomás Solís, Federico Castañeda y Luis de la O, pero debiendo resaltar que hubo varios pecados a la defensiva y los toleteros dejaron después en muchas ocasiones a varios caporales en los senderos sin poder llegar a la registradora, incluso con las bases llenas y sólo un out, desperdiciando oportunidades en forma lamentable. Así como hubo gran desempeño de algunos peloteros comprometidos como el segunda base y capitán del escuadrón, José Manuel “Manny” Rodríguez Espinosa, el receptor Gabriel Gutiérrez, el antesalista Agustín Murillo y el jardinero Edson Daniel García, volvió a ser de llamar la atención la falta de eficacia de “El divo de Mulege”, Japhet Amador.

Llamó la atención que por lesión que un día anterior sufrió en una pierna el titular de la primera base, Jabari Blash, el mánager Vizcarra optare por una situación bastante polémica

Llamó la atención que por lesión que un día anterior sufrió en una pierna el titular de la primera base, Jabari Blash, el mánager Vizcarra optare por una situación bastante polémica como solución paliativa ante esa sufrida ausencia, que por supuesto se hizo patente al faltar su fuerza ofensiva, ya que el timonel optó por hacer jugar a Jesús “Chuyito” López ocupando la primera base sin ser esa la posición en la que López suele desempeñarse, ya que el menudo sinaloense sabe desempeñarse muy bien jugando como guardián en las paradas cortas o la segunda base, mas no posee la fortaleza típica de un primera base que casi necesariamente debe ser un sólido toletero. Sorprendió que Vizcarra no hubiere optado por hacer jugar en la primera almohadilla al joven Julián Ornelas, que posee cualidades probadas como buen fildeador en la primera base o los jardines, además de ser un buen bateador, pues Ornelas, recién incorporado en el roster activo, fue muy festinado por la directiva de Charros allá por el mes de septiembre pasado cuando fue obtenido en el Draft previo al inicio de la actual temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y se dijo que era una pieza clave al haber tenido gran desempeño en la temporada veraniega jugando para Monclova. Otra solución que quizá pudo haber usado Vizcarra en vez del poco bateo de Jesús López jugando la primera base, era haber colocado en la inicial a Jesús Alan Espinoza o Carlos Rodríguez, que son además de buenos receptores, comprobadamente útiles jugando en la primera almohadilla y buenos bateadores, pudiendo además cualquiera de ellos haber fungido como bateador designado en vez de Japhet Amador y éste jugar cubriendo la primera base que es su posición natural, por más que además, pudo Vizcarra haberse animado a sentar al robusto mulegense que no está siendo muy rentable, poniendo a jugar indistintamente en la primera almohadilla o como bateador designado a los citados Alan Espinoza y Carlos Rodríguez, siendo incluso posible haber optado por activar de nuevo al foráneo Donald Dewees Jr., usándolo como bateador designado o en la primera base, más otra opción, que era el usar a Agustín Murillo en la primera base y a Alberto Carreón cubriendo la antesala. Todas esas combinaciones hubieren quizá significado mejor capacidad ofensiva y defensiva para cubrir la ausencia temporal por lesión del norteamericano Blash y ello pudo haber significado mejor oportunidad de victoria.

En el tercer juego de la serie ante Mazatlán desahogado el jueves 21 de diciembre el equipo lució mejor notándose la mayor fortaleza a la ofensiva con el retorno a la acción de Jabari Blash y una mejor labor del cuerpo de pitcheo con buena actuación del abridor Daniel Guerrero y coronando el esfuerzo los grandes relevos taponeros de Sergio Francisco Romo y Joe Colón, quien lamentablemente ya está saliendo a su natal Puerto Rico por así estar convenido al contratársele. Charros lució a la ofensiva siendo tal que hasta Japhet Amador pudo conectar un hit, por más que sigue desentonando con el esfuerzo y garra que están aportando casi todo el resto de los peloteros de la novena jalisciense.

La afición ha estado apoyando a Charros entendiendo que en el beisbol lo mismo se ganan como se pierden los cotejos y premia el esfuerzo de los peloteros, aunque la fanaticada ha estado ya reclamando la ineficacia de Japhet Amador, pero aplaudiendo la entrega de la mayoría de los peloteros del equipo albiazul, que está en buen ritmo y con la posibilidad real de la calificación, aunque deben seguir mejorando y con ello mantener el ritmo ganador, avasallando a los Mayos de Navojoa a quienes están recibiendo en la serie que recién inició el día de ayer, los últimos cotejos del año en casa. ¡Vamos Charros!

