Charla con Giuliana

Es la mejor noticia que podemos recibir del año, sobre el triunfo de nuestra jugadora mexicana, al ganar un torneo de Serie 1000, en el foro itálico, nada mas y nada menos que el Abierto de Roma.

A Giuliana la pudimos ver jugar acá en el abierto de Zapopan, donde el director del torneo, Gustavo Santoscoy, muy acertadamente le otorgó un wild card para jugar en singles en la calificación y esto le sirvió de mucho para su juego, tener más partidos jugados, etc. Y también participó en dobles, el cual llegó a la Final de este último.

Una jugadora con un excelente tenis, jugando con alegría y un carácter fuerte dentro de la cancha, una jugadora que se hizo en la universidad en Estados Unidos.

Nos comunicamos por vía telefónica con Giuliana a Roma y muy amablemente nos comentó lo siguiente:

Que está muy contenta y aprovecharon el lugar que le dieron al evento, ya que ellas no entraron de manera directa, y comentó que de cada partido aprendieron muchísimo y eso les sirvió para jugar cada día mejor. Hay que recordar que en el camino les ganaron a las parejas sembradas 4, dos japonesas y a la 2 y 3 del ranking mundial, qué nivel de torneo jugaron estas dos señoritas.

Otro punto que nos comentó fue que, en la Final, "las contrarias estaban jugando muy bien, perdieron el primer set, pero en el segundo sacamos la ventaja mejorando los primeros servicios y las devoluciones poniéndolas en juego, pero nos dan la vuelta y nos empatan y ahí fue el momento de la diferencia por parte de nosotras dos, donde nos aplicamos más y queríamos aprovechar la oportunidad que nos dieron, y sentimos que nuestras adversarias estaban nerviosas, ellas tenían más que perder y ganamos el segundo set.

En la súper muerte súbita, dijimos vamos a jugar más agresivas, juguemos con mucho corazón y vamos con todo, y así fue como marcamos la diferencia en el tercer set, y salimos campeonas.

Al terminar este torneo vamos a descansar muy poquito, voy a participar en Roland Garros, la cancha de arcilla no es mi fuerte, no nací jugando en este tipo de cancha, pero ahora me adapté muy bien y creo poder estar preparada para Roland Garros".

La Final fue contra Kristina Mladenovic y Markita Vondrousova, y el marcador fue 4-6, 7-5 y 10-5.

El último ganador de este gran evento mexicano fue Raul Ramírez en 1975.

La compañera de Giuliana es la canadiense Sharon Fichman, y entrarán a Roland Garros las dos, y en forma directa ya que su ranking mejoró mucho y están 30 del mundo.

Una vez más hablamos del tenis femenino que va por muy buen camino y es ahí donde la FMT tendría que poner los ojos, dándole apoyos económicos para todas sus giras y poder competir sin problemas en cualquier parte del mundo.

Muy bien por Giuliana por dejar en alto al tenis de nuestro país.