Cero y van dos

Otra vez Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud, se ausentó a la audiencia inicial en su contra por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de funciones.

El Ministerio Público solicitará una orden de comparecencia y, en menos de 24 horas, el juez definirá si la concede y si Cruces Mada es presentado a la audiencia de vinculación a proceso con el uso de la fuerza pública.

Los abogados del ex secretario mostraron un justificante médico expedido por el ISSSTE, en donde el otrora big spender de Cancún tiene su placita laboral.

Seguro Cruces Mada trae el azúcar, la gastritis, la úlcera, la colitis y el estrés a tope porque según el Código Penal de Jalisco puede enfrentar hasta nueve años de cárcel si lo encuentran culpable.

***

El alcalde Pablo Lemus reconoció que todavía es muy temprano para pensar en tiempos electorales y calenturas con miras al 2021.

Sin embargo, el zapopano admitió que ha sostenido pláticas con Morena, PAN y PRI porque es su obligación como presidente municipal tener una relación de diálogo y acuerdos con todas las fracciones representadas en el municipio.

Y de paso -advierten en la esquina de esta H. Cantina- se puede grillar y tantear las aguas de cara a las elecciones.

***

Después de correr su cuarto maratón el domingo, Miguel Castro, ex titular de Sedis, se puso reflexivo sobre los momentos que enfrenta en su vida bajo proceso por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

En sus redes, tras agradecer a sus amigos por el apoyo, se quejó del PRI: “cuando más he necesitado de la solidaridad y el respaldo del partido, no lo he tenido”.

Dicen que Castro está dolido pues existe un total abandono de la militancia por parte del tricolor. Ahora sí que el partido de las formas y la disciplina ya es pura simulación.

Incluso cuando a Castro le encargaron la Fundación Colosio ni siquiera le ratificaron el cargo. El PRI acabando con los últimos cuadros que le quedan. No cabe duda que le trabaja duro para su auto extinción.