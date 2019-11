Castro seguirá hasta el Olímpico; truena contra la discriminación

Parece que el éxito obtenido por México en el certamen preolímpico Premier12 al haber logrado uno de los dos lugares que se otorgaron para participar en los Juegos Olímpicos de 2020 permitirá al mánager Juan Gabriel Castro mantenerse al frente del escuadrón como es su deseo, y también la voluntad de los integrantes del Comité de la Selección Nacional, pues han anunciado que el oriundo de Los Mochis permanecerá como timonel de la escuadra tricolor tanto para la preparación hacia las Olimpiadas como para guiar al conjunto buscando obtener medalla en dicha contienda que será histórica, pues como sabemos desde hace tiempo, estaba pendiente el retorno del beisbol como disciplina olímpica y será en 2020 cuando reaparecerá.

Tuve oportunidad de dialogar con Juan Gabriel Castro en los últimos días y enfáticamente me dijo: “Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero espero que la organización de los Phillies de Filadelfia me conceda el permiso para ser el mánager de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde buscaremos ganar las medallas para nuestro país”.

Recordar que se eligió a lo mejor que tuvieron disponible ante la negativa de la Major League Baseball (MLB) para facilitar la participación de peloteros mexicanos ligamayoristas

Me expresó también que buscará que el equipo que condujo en la fase inicial del Premier 12 que doblegó a las grandes potencias (Estados Unidos de América y República Dominicana) y a Holanda, y que llegó invicto a la llamada Súper Ronda de Tokio, pudiendo obtener allá dos victorias y dos derrotas y finalmente contender por el tercer lugar obteniendo la medalla de bronce al superar a su similar del vecino país del Norte, sea la base para enfrentar el hexagonal olímpico, para lo cual espera se mantenga sólido, a reserva de conocer la reglamentación específica que habrá de emitir el Comité Olímpico Internacional y la propia Federación Mundial de Beisbol y Softbol en cuanto a ciertas condiciones que quizá deban tener los peloteros que integren cada roster de los equipos participantes y también obviamente considerar las condiciones en que se sigan desenvolviendo y cómo estén de forma física y de disponibilidad los elementos con que ahora ha tenido el éxito que hemos señalado.

Lo anterior, sin menoscabo de hacer un análisis detallado de lo que funcionó, los errores en que se incurrió, las posibilidades de reforzar el pitcheo y algunas áreas tanto defensivas como a la ofensiva, para consolidar el potencial de la novena atendiendo a las características de los rivales a enfrentar, de los cuales ya conocemos tres: Japón, Israel y Corea del Sur, estando pendiente definición de los otros dos.

A reserva de revisar con mayor detenimiento el desempeño de cada jugador, vale destacar la participación de los tres lanzadores de Charros de Jalisco, Humberto Castellanos, Jesús Cruz Sustaita y Felipe González, y reconocer la tarea del coach de tercera base integrante del cuerpo técnico del conjunto albiceleste, Martín Arzate.

Sin dejar de recordar que se eligió a lo mejor que tuvieron disponible ante la negativa de la Major League Baseball (MLB) para facilitar la participación de peloteros mexicanos ligamayoristas y la limitación a solo máximo tres beisbolistas por cada conjunto de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), es de encomiar la actitud del timonel mexicano al afrontar las injustas críticas que recibió junto con el comité seleccionador mexicano por llevar en su elenco a varios peloteros mexicanos nacidos fuera de este territorio, siendo Castro enfático al establecer que se eligió a lo mejor disponible y defendiendo haber considerado a varios peloteros mexicanos no nacidos en territorio nacional, al tiempo que tronó contra esa absurda forma de discriminación, ya que se considera imperativo deba considerase a todos los beisbolistas mexicanos independientemente del lugar de su nacimiento, señalando que son muchos los que habiendo nacido más allá de las fronteras de México llevan orgullosamente su nacionalidad azteca y citó como ejemplo el caso de sus hijos nacidos en el vecino país del Norte y que no por ello dejan de sentirse orgullosos de su mexicanidad, cual es el caso de ídolos consagrados como Sergio Romo, Adrián “El Titán” González, entre muchos otros.

Con el anhelo de que México tenga el mejor equipo para realizar un gran trabajo en el torneo beisbolero de la Olimpiada Tokio 2020, es de esperar se preserve toda la cooperación necesaria de los equipos y las Ligas beisboleras profesionales de México para facilitar a los peloteros que sean ideales y se mantenga el apoyo y la confianza a Juan Gabriel Castro y su cuerpo técnico y haya el éxito esperado poniéndose en más alto sitio al béisbol mexicano.

