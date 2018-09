Siempre alegra recibir noticias de los seres queridos y más de primos tan agraciados como Kevin de Jesús, del que sólo lamento no se lograra su matrimonio con una guapa tapatía, hecho que se frustró porque usted recordará que el primo deseaba casarse todo vestido de blanco y la chica que lo plantó alegaba que no podía unirse a un hombre que usara zapatos blancos, ya que era público que zapato blanco en hombre maduro lilo seguro y así por un detalle aparente nimio lo que pudo llegar a ser un gran amor no se dio.

Pues desde la ciudad de los rascacielos (me refiero a Nueva York y no a Autlán, lo digo para evitar malentendidos) Kevin escribió para narrar como anda la familia por aquel país, decía:

Cómo han ido las cosas por allá, por acá la cosa está muy dura, se trabaja muchísimo, somos explotados por mafias de nacionales y de gringos, por ser ilegales nos pagan bastante menos, no tenemos derechos y estamos expuestos a que algún racista de mierda nos pegue un tiro, pero con todo eso y a pesar de la publicidad de los logros del gobierno, la cosa está mejor acá, si no, en vez de venir pa’acá estuviéramos yéndonos pa’ allá.

Te escribo esto despacio, porque ya sé que tú no puedes leer muy rápido, pero quiero que sepas que todavía estoy vivo; nuestra casa, la que conociste acá, ya no es nuestra casa, por eso si vienes aquí, no nos vas a encontrar. La prima Austreberta fue mamá pero no sé si fue niño o niña por lo que no sé si fuiste tío o tía pero en cuanto lo averigüe te lo comunicaré.

Ya ves que la tía Cristina habla como tarabilla, no le para la boca ni para respirar, tanto al inhalar como al exhalar, pues se puso mala y fue con un doctor que para analizarla le metió un tubo por la boca y la tuvo callada por cinco minutos, no te imaginas los esfuerzos del tío Poncho por adquirir el tubo y al doctor para mantenerla callada.

Murió el tío Patricio que recordarás se había ido a trabajar en una fábrica de whisky en Irlanda, dicen que fue terrible porque murió ahogado en el depósito central, intentaron sacarlo unos compañeros pero él se opuso y hay quien afirma que antes de morir salió dos veces a orinar, lo cremaron y duró tres días ardiendo en el crematorio.

Han caído unas nevadas terribles y está haciendo un frio de espanto, por fortuna esta semana nada más nevó dos veces, la primera duró tres días y la segunda cuatro y créeme que no haya uno con que taparse, nada más pregúntale de los niveles de congelación que tenemos por acá a la prima Lizzette.

Recibí carta de la administración del panteón de la Resolana y me dicen que si no pagamos cuando menos el primer pago del entierro de la abuela, van a sacar el cuerpo y la van a sentar en una banca de la plaza.