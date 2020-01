Carlos Ghosn contraataca

Pocos días después de haber volado ilegalmente hacia fuera de Japón, el ex jefe ejecutivo de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, dio esta semana en Beirut, Líbano, una conferencia de prensa en la que habló sobre su experiencia en la cárcel nipona, criticó duramente el sistema de justicia japonés y declaró haber salido del país porque no creía que iría a tener un juicio justo y que quería limpiar su nombre. Ghosn ha mostrado algunos papeles que él reclama son evidencias en su favor. Hasta ahora no se han conocido, al menos físicamente, evidencias en su contra, aunque Nissan, a quien él acusa de haber orquestado junto con las autoridades niponas un compló para quitarlo de la posición de jefe ejecutivo de la Alianza, afirma tener esas evidencias.

La versión de Ghosn puede sonar creíble, pero para hacer una opinión al respecto habría que escuchar el otro lado, es decir, Nissan y la justicia japonesa, del que hasta ahora solo hemos oído que él es culpable, pero sin señalamientos claros sobre esto. Lo que sí logró Ghosn con su discurso de esta semana, fue poner en duda la salud financiera de Nissan, Renault y Mitsubishi, una alianza que, según sus propias palabras: “Ya no existe”. Pero también levantó una cuestión sobre estrategia que, de haberse logrado, el mundo de los autos hoy sería completamente diferente al que conocemos.

Dentro de los hombres mencionados por Carlos Ghosn como culpables de su arresto el principal es Hiroto Saikawa, quien fue el sucesor de Ghosn en el puesto de CEO de Nissan, apuntado por el mismo Ghosn y aprobado por el consejo de la marca.



La obvia auto defensa y el futuro

Es natural que Carlos Ghosn se defienda. Pero si no hay sorpresa ahí, lo que sí quedó al menos en duda después de su discurso fue la situación financiera de Nissan y Renault. Según el ex ejecutivo, Nissan está perdiendo 40 millones de dólares por día (algo así como 760 millones de pesos), mientras Renault pierde 20 millones de euros (440 millones de pesos) cada 24 horas. Falta ver qué dicen ambas empresas sobre el asunto.

La fiscalía japonesa declaró que las acusaciones de un complot entre las autoridades y Nissan para retirarlo de su puesto son falsas. Obviamente ellos buscarán regresar a Ghosn a Japón para seguir con el juicio. Saikawa dijo que su fuga es una prueba de su culpabilidad. De nuevo, no se mostraron pruebas contra él, solo palabras.

Ghosn también mencionó haber leído en Bloomberg que Nissan había gastado 200 millones de dólares (3,800 millones de pesos) para resolver una acusación sobre una suma de 14 millones de dólares. El argumento le funciona para dañar la imagen de Nissan, pero el tema no es tan simple.

Ahora para Nissan el tema de Carlos Ghosn es tan importante como la imagen global de la empresa y eso, obviamente, vale mucho más que lo que ha gastado la compañía a la fecha.

Particularmente me parece que lo más relevante de la conferencia de prensa del ex ejecutivo fue haber mencionado que él había tejido, junto a John Elkann -Chairman de FCA y heredero de la familia Agnelli- una alianza con FCA que los hubiera transformado en el mayor fabricante de autos del mundo con cerca de 15 millones de vehículos producidos a cada año, lo que les garantizaría una economía de escala que ninguna otra empresa ni siquiera se acercaría a tener. Volkswagen, hoy el mayor fabricante de la Tierra, produce poco más de 10 millones de vehículos cada 12 meses. Para culminarlo, FCA terminará reuniéndose con PSA (Peugeot, Citroën, Opel y Vauxhall), el gran rival de Renault en Francia quien ahora rebasa a Renault y se acerca a la capacidad de la alianza.

Falta aún mucho qué conocer en esta que parece una novela, tanto que hubo rumores de que Netflix tendría un acuerdo con el ex ejecutivo para contar esa historia, algo que la productora de videos lo negó. Pero no estaría mal, el que hace poco más de un año era el más importante y mejor remunerado ejecutivo de la industria automotriz mundial hoy tuvo que huir escondido de Japón para buscar una oportunidad de vida libre. Si esto es un buen guion, ya no sé qué podría ser.