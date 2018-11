Cárdenas fifí

Cárdenas quizá sea el menos fifí de los tres. Quizá el más parecido a López Obrador. Pero con muchas diferencias. Para comenzar Cárdenas no se la pasaba insultando al oponente. Y no era tan burdo. Para acallar a la prensa fue el inaugurador del monopolio estatal de papel para los diarios y le dio duro al chayote. Ahora por el momento la idea es callarlos a insultos acompañados de la masa en redes sociales.

También se parecen en ocurrencias. Una reforma agraria mal hecha. Donde se crearon los ejidos y sin un real apoyo, esa figura hecha para retrasar el progreso del campo junto con la Confederación Nacional Campesina (CNC). Ayuda a Fidel Castro. Aparte logró refundar al antiguo PNR por el PRM pero con algunas novedades: Jalar al PRM (antecedente directo del PRI). Tanto al sector campesino como al laboral mediante la asimilación de la CTM. También el rollo de su educación socialista cuya traducción al día de hoy sería Constitución Moral.

Al igual que López Obrador, Cárdenas también era un buen hombre de familia. Así, la nacionalización del petróleo es por vía aparte. Quizá su mejor logrado esfuerzo después de la inmigración de los refugiados españoles. Todo mundo estuvo de acuerdo incluyendo desde empresarios hasta a la Iglesia Católica. Más aún cuando las leyes de entonces eran básicamente el antecedente de las actuales efectuadas mediante la reforma energética. A AMLO no le gusta eso. ¡Que no se entiende que él manda! ¿Para qué necesita acompañantes?

Hasta hoy López Obrador está haciendo cosas raras no “necesitables”. Por ejemplo, la cancelación del NAIM en Texcoco no benefició a nadie y perjudicó a un montón de trabajadores. Solo al ego y al de las huestes de AMLO. Cárdenas, uno de nuestros gobernantes más sagaces ni de chiste hubiera tirado eso al bote. Lo hubiera aprovechado para darle un impulso brutal. Digo, se trata de aquel que terminó con esa larga guerra civil llamada Revolución. Y eso no fue fácil. Repito: Cárdenas buscaba la tranquilidad y lo logró a través de muchas cosas, AMLO parece querer destruirla para luego aparecer como el héroe.

Mañana sábado asume el cargo Andrés Manuel López Obrador como nuevo Presidente. Curioso. Aparentemente ahora además de la toma de protesta en el Congreso podrá hablar algo y luego irse al balcón presidencial en Palacio Nacional donde se hará una especie de honras al nuevo emperador. Nunca antes un Presidente había hecho eso. Un puñado lo han hecho para manifestar cuestiones de peso en serio. Ni siquiera se les llegó a ocurrir semejante desvarío.

¿Esa es la austeridad Republicana promovida por AMLO? Más aún cuando ya estamos en tiempos modernos. ¿Qué necesidad de hacer dicho espectáculo? Bajando el presupuesto a gastos imprescindibles mientras se gasta un dineral en ese tipo de eventos tan inocuos y casi ridículos. ¿Cómo es posible los antes detractores ahora aplaudan de forma masiva tantas acciones y hechos antes despreciables?

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)