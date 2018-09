“Canelo”, victoria categórica

Saúl “Canelo” Álvarez debió ganar en la primera edición celebrada en Las Vegas a Gennady “GGG” Golovkin y erigirse campeón mundial mediano CMB, AMB y FIB, pero los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada lo robaron con el empate en septiembre de 2017.

Boxeo, deporte de apreciación, en nuestra tarjeta el jalisciense ganó esa noche 115-113. Se llevó los rounds 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, con un boxeo que sorprendió, soportado por acondicionamiento físico y velocidad, caminando hacia atrás, contragolpeando, presentación cerebral.

El desempate, que sería en mayo, se suspendió tras conocerse la noticia que “Canelo” Álvarez dio positivo en niveles bajos de clembutero. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confió en marzo que “este es un momento para los oportunistas y detractores, tirarle con todo al ‘Canelo’, quien siempre se ha comportado de una manera limpia y ejemplar, siempre ha estado dispuesto a las pruebas”. Pero “GGG”, semanas después, en abril, fue directo: “Se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es ‘Canelo’. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. ‘Canelo’ está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”. El campeón mundial medio está convencido que Álvarez consumió sustancias prohibidas en previas peleas, incluyendo la primera que protagonizaron en septiembre pasado.

Con el clembuterol, los dimes y diretes que rayaron en falta de respeto, que en el fondo es más actuación para atraer clientela, está listo el desempate

Con el clembuterol, los dimes y diretes que rayaron en falta de respeto con palabra altisonante por parte de “Canelo” hacia el entrenador de Golovkin, que en el fondo es más actuación para atraer clientela, está listo el desempate mañana en el T-Mobile Arena en Las Vegas, de por medio los campeonatos mundiales medio CMB y AMB de Golovkin.

La pelea reúne requisitos para parecerse a la primera edición, “GGG” buscando el boxeo rupestre, con su, según eso, estilo mexicano; Saúl, a repetir la faena, aunque deberá sumar contundencia para no dejar dudas, pararse, con los peligros que representa la dinamita del kazajo, y acertar golpes de poder, si presume por lo menos la misma condición física del primer encuentro, y atiende el histórico bajón en rendimiento de los asaltos cuarto al séptimo, bastará ese oxígeno para noquear… o ser noqueado.

Tal vez lo espere el kazajo, lo invite a terreno abierto, pero es difícil que se divorcie de su publicitado estilo mexicano; tampoco el tapatío presentará boxeo pedestre.

“GGG” y “Canelo” se necesitan, el tapatío, que oficialmente jamás ganó una pelea grande, para probar que es boxeador grande, cargar con la fama del boxeo mundial, y ganar las más grandes bolsas de todos los tiempos; el kazajo por la bolsa y para exhibir al tapatío como un púgil que ha sido protegido por el negocio.

Si pierde “GGG”, le quedará depositar en el banco la bolsa más jugosa de su carrera y los puntos que registró en popularidad por enfrentar a Álvarez.

Si pierde “Canelo”, continuará taquillero en Estados Unidos, no importa que los adversarios sean de menor talla para el lucimiento, no necesita estropearse el físico ante oponentes de calidad, para mantener bien aceitada la máquina productora de millones de dólares.

El tapatío, 28 años de edad, con récord de 52-1, 34 nocauts. Estatura 1.73 metros. Alcance 1.79 metros.

El kazajo, 36 años de edad, récord 30-0, 34 nocauts, estatura 1.79 metros. Alcance 1.78 metros. Y por ahí estaré atisbando.