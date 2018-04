Campañas y discapacidad

Los numerosos y variados colectivos en condiciones de vulnerabilidad que habitan a lo largo y ancho de nuestro país jamás se resignan a su condición, su lucha es permanente, sin embargo para lograr condiciones, físicas y mentales, que les permita estar en condiciones de alcanzar todo tipo de inclusión requieren ineludible y permanentemente de apoyos, principalmente de aquellos que proporcionan tanto el sector gobierno, como el social.

Muchas han sido las iniciativas a favor de estas personas que se han convertido en realidades ejemplares, nacidas todas ellas de un principio de buena voluntad y loables intenciones; también es cierto que muchas otras han quedado a medio camino y es que no es fácil encontrar personas generosas, “el dinero es adorado, porque hace milagros”, afirma el anónimo de Carmina Burana.

En plena época de campañas político -partidistas, somos testigos de la vehemencia de los discursos cuyo contenido vacuo y repetitivo está centrado en promesas y más promesas- “échenle, al cabo es platica” decía el Piporro, llama la atención que el tema de la discapacidad sea abordado apenas, muy apenitas. “Atenderemos con justicia a todas aquellas personas con alguna discapacidad”; es acaso la proclama mayor que se ha recogido en estos 21 días de campaña.

¿Sabrán los candidatos, miles de ellos que compiten por algún puesto público, desde el de |a Presidencia de la Republica hasta la alcaldía del pueblo más pequeño, que existe la discapacidad visual, auditiva, ambas en la misma persona, (sordo-ceguera), síndrome de Down, asperger, autismo, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, psíquica, sensorial, psicosocial y algunas más?, trastornos que requieren de atención especial y que al no ser debidamente tratadas se comete una de las mayores injusticias.

El tema debe entrar en los programas de cada uno de los candidatos, no en forma somera, no de pasada, sino con conocimiento y convicción de causa.

El país padece de convulsiones políticas, uno de los mejores remedios es depurar y fortalecer nuestra inclinación hacia la solidaridad ; cada uno de los candidatos, sobre todo los cinco que buscan la presidencia de la Republica deben estar absolutamente convencidos de la poderosa función del altruismo para mejorar el comportamiento social, coincidir, todos, en que la empatía con las personas con algún tipo de discapacidad provoca salud social: basta de enconos, venganzas, mentiras, rencores, codicias, ambiciones, farsas y más y más. “perdimos la guerra, dijo el vencido; y el vencedor respondió: “peor cuando perdimos la paz”.

No es justicia dejar de atender a los colectivos vulnerables, obligándolos a la pesada carga de seguir tocando puertas que nunca se abren. No deja de ser frustrante y penoso ver los templetes desde donde lanzan sus “proclamas” cada uno de los candidatos sin la presencia de representantes de organizaciones dedicadas a la atención y rehabilitación de las personas con discapacidad. Uno habla de suspender la construcción del nuevo aeropuerto, de vender el avión presidencial pero no dice que se construirán “residencias” con todos los servicios de atención para los adultos mayores en situación de desamparo total. Inclusión verdadera debe ser uno de los contenidos de los candidatos, es una manera de extender la mano del entendimiento y la comprensión.