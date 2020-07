COVID-19 ¿un problema ideológico?

En este curioso y particular manejo de la pandemia de coronavirus que hemos tenido en México pasamos de la etapa tres, “rásquense con sus uñas”, a la cuatro que es la búsqueda de culpables.

Hace dos meses estábamos en el momento del optimismo, el Presidente presumía que habían llamado al subsecretario de Salud en funciones de secretario, Hugo López Gatell, al consejo de la Organización Mundial de la Salud (luego nos dimos cuenta de que estaban llamando a casi todos) y le pusieron fecha exacta al pico de la pandemia, entre el 8 y el 10 de mayo para de ahí comenzar a bajar. Pero no sucedió, el pico nunca llegó, se volvió un mito genial y un acto de fe ver cómo “se achataban” las curvas en la cabeza del Presidente, pero nada más. Cuando aquello se volvió insostenible y la gente no aguantaba más encerrada en sus casas y sin generar recursos para comer, pasamos al salgan pues, pero cada uno es responsable de sí mismo, como si en algún momento hubiera sido distinto. Cuando los números se salieron de madre, comenzó la búsqueda de culpables, porque en México eso de asumir responsabilidades, hacerse cargo de sus propias palabras, es una costumbre que no acostumbramos.

¿Por qué las cosas no salieron como estaban previstas? Una de las posibles razones es que trabajamos con información poco confiable. El Inegi es sin duda una de las instituciones más serias de nuestro país y gracias a que existe desde hace tres décadas tenemos información precisa sobre nosotros mismos, pero el resto de las instituciones del Estado no están acostumbradas ni exigidas a dar información precisa. Se sigue acomodando el reloj para que sea la hora que el Presidente quiere que sea. No es un problema del Presidente, sino de la cultura política de este país en el que se premia más la lealtad a la causa que el conocimiento.

La nueva explicación de López-Gatell es que México es un país con problemas graves de obesidad y que eso está detrás de la alta mortalidad que hay en el país por coronavirus. Es cierto, somos muchos los que llevamos años insistiendo en que hay que gravar con impuestos a la comida chatarra que causa tantos o más daños que el cigarro y el alcohol y que por lo tanto deberíamos tratarlos igual. Pero ese factor ya estaba antes de mayo, y antes de que existiera el COVID-19, y antes de que López Obrador tomara posesión. Argumentar que no los habían visto o calculado los deja muy mal parados.

El tema pareciera ser más bien ideológico. Los países donde la pandemia ha sido más mal manejada tienen todos gobiernos populistas, de izquierda o de derecha, pero populistas y tienen en común a líderes que han negado la entrada de la pandemia y la han usado como arma política más que como un problema a solucionar. Estados Unidos, Brasil y México, lo países que peor han manejado la pandemia, compartimos esa condición.

