Buenos modales en Internet

Esperando que estén iniciando la semana de la mejor forma, les mando un cordial saludo. El tema de hoy es la educación y la importancia de tener buenos modales en línea. Se dice que con el uso del teléfono estamos expuestos día y noche a las redes sociales. Contactar a una persona es muy fácil y rápido. Sentimos que, no importa dónde estemos, o qué hora sea, podemos hacer llamadas mandar un mensaje, un correo, etiquetar a alguien en algo, etcétera. Fue por esta mala costumbre que se estaba adoptando que se tuvieron que adaptar una serie de reglas para regular el uso de redes sociales y que demuestren una buena educación. A este conjunto de reglas se le llama “netiqueta”.

La primera regla es recordar que, aunque se pueda comunicar instantáneamente con otras personas a distancia, no debe olvidarse de aquellos con los que esté conviviendo. Es de muy mala educación ignorar a las personas que están frente a usted por concentrarse más en el celular.

Evite estar contestando mensajes y llamadas o traer audífonos puestos mientras conversa con alguien en persona. Mantenga contacto visual con quienes platica.

Es importante considerar que la web sirve como un medio de interacción, todo lo que sabemos que es de buena educación se debería aplicar también en internet para garantizar una convivencia armoniosa con los demás usuarios. Sea empático con las personas con las que esté interactuando, cuide sus palabras y su tono.

Los emoticones son un buen recurso para dar a entender la intención de un mensaje o comentario, pero no son profesionales. Si usted va a mandar un mensaje de trabajo y quiere verse serio, evítelos.

Habrá veces en las que la otra persona no puede contestar porque está ocupado, durmiendo o comiendo. Respete los horarios de sueño; no intente contactar a una persona de noche, y mucho menos en la madrugada, a menos que sea una por una emergencia y la otra persona puede hacer algo. En otro momento, entienda que las personas no están obligadas a contestar los mensajes inmediatamente; si es algo urgente, mejor llame por teléfono.

Otra cosa que cuidar es la imagen de las demás personas, no debemos publicar imágenes, videos, información ni nada relacionado sin el consentimiento de los involucrados. Me despido deseando que estos concejos para el comportamiento en la web le sean útiles y nos vemos hasta la próxima semana.

Para aprender sobre etiqueta social, protocolo y personalidad, acuda a la Escuela Clase y Estilo, Avenida Guadalupe 690, colonia Chapalita, teléfonos 31223500 y 31210180. Búscanos en Facebook e Instagram como Escuela Clase y Estilo. Presenta esta columna y tendrás media beca.