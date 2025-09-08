Brevísima historia de la Vía Exprés

El debate sobre el segundo piso en Avenida López Mateos también debe considerar un episodio clave en la historia reciente de nuestra ciudad.

La mañana del lunes 14 de junio de 2010, el gobernador Emilio González Márquez presentó a medios su propuesta estrella en materia de movilidad: la Vía Exprés.

Se trataba de un viaducto elevado de 23 kilómetros sobre Avenida Inglaterra desde Avenida Aviación hasta el entronque de Carretera Chapala y Autopista a Zapotlanejo, con dos carriles por sentido. La promesa: el recorrido se haría en sólo 14.9 minutos.

Y lo mejor: no le costaría al Gobierno. Iba a ser construida por la iniciativa privada gracias a una concesión a 30 años. El privado cobraría 1.50 pesos más IVA por kilómetro recorrido, y así recuperaría su inversión. Sólo vas a pagar -decía el spot oficial- los kilómetros que recorras.

Esa mañana González Márquez fundó (involuntariamente) un movimiento.

Académicos, vecinos y sociedad civil organizada rechazaron la propuesta de la Vía Exprés. Las cámaras empresariales e industriales la vieron con reserva, pero pronto se sumaron al rechazo.

El 17 de enero de 2011 se publicó un desplegado en los principales periódicos. Lo suscribieron más de 30 colectivos, activistas y especialistas: Ciudad para Todos, Colectivo Ecologista de Jalisco, GDL en Bici, GDL 2020, Observatorio Metropolitano de Guadalajara, entre otros.

Pablo Lemus Navarro, presidente de Coparmex Jalisco, encabezó la lista de abajofirmantes.

“Se ha demostrado -consignaba el desplegado- que apostar por solucionar la movilidad sólo por medio de infraestructura para el automóvil ha generado una ciudad deteriorada”.

En su lugar se propuso un parque lineal, transporte público masivo y más ciclovías.

En esos días, Lemus Navarro, convertido en voz de la sociedad como representante empresarial, remarcó: “Ya no hay que apostarle a los vehículos, no. Por lo menos, así como está ahora no estamos de acuerdo, no estamos a favor de que se priorice al automóvil por encima del transporte masivo”.

Poco más de un año después permeó la propuesta de menos autos y más transporte público. El 4 de mayo de 2011, los diputados locales, incluidos 17 panistas, votaron en contra de la concesión para construir la Vía Exprés. El proyecto fue desechado.

La cancelación de la Vía Exprés fue un hito para la ciudad. Ese logro de la sociedad civil impulsó muchas políticas de movilidad sustentable en los años siguientes. Gran parte de la infraestructura ciclista con la que hoy contamos y la Línea 3 son producto de esa batalla.

El símil con el viaducto elevado en López Mateos es inevitable. Sólo hay algunas diferencias:

Hoy las cámaras empresariales e industriales, que antes se opusieron, son las que pidieron el segundo piso en López Mateos. La organización Ciudad para Todos se diluyó. Varios de sus integrantes más visibles ocupan puestos directivos en el gobierno o viven fuera de la ciudad. La fuerza de la sociedad civil se ha dispersado.

Y una de las voces más proactivas, Pablo Lemus Navarro, entonces presidente de Coparmex Jalisco, hoy es gobernador. Y su postura respecto al segundo piso en López Mateos ahora es más abierta: no descarta ninguna propuesta.