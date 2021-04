Biden no aceptará petición migratoria

En una gira de trabajo por el Norte del país, el Presidente López Obrador, en referencia al tema migratorio, hizo dos peticiones al presidente Biden: la primera, que EU pueda entregar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos basado en una estimación sobre su necesidad de fuerza de trabajo. Las palabras del Presidente Obrador fueron, “No hay que descartar la posibilidad de que se entreguen visas de trabajo en Centroamérica, en nuestro país. Hay una realidad, se necesita en Estados Unidos la mano de obra, la fuerza de trabajo para que haya crecimiento en esa gran economía, entonces por qué no se ordena el flujo migratorio, entregando visas de trabajo”. La segunda petición es que EU acelere la inversión de cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de Latinoamérica.

En relación a la primera petición, hay una diferencia entre las necesidades de inmigrantes que requiere los EU y a los que se refiere AMLO. No vaya ser que se materialice lo que dice el dicho, ten cuidado al pedir, no se te vaya a cumplir. Cuando AMLO habla de que se reinstale un programa similar al programa bracero se está refiriendo principalmente a mano de obra no calificada. Hay una creencia popularizada que Trump restringió la migración hacia los EU en forma generalizada. Los números contradicen eso.

Sin duda, la administración de Trump hizo que sea mucho más difícil para muchas personas ingresar a EU. De hecho, ha sido casi imposible para personas de algunas nacionalidades viajar a EU y el reasentamiento de refugiados disminuyó en forma importante. El curso de política establecido a través de un conjunto restrictivo de reformas administrativas y estructurales podría tener efectos considerables en los próximos años si no se modifica. Los cambios legales y la retórica de Trump llevaron a una disminución en el número de solicitudes de varios beneficios de inmigración para los cuales las personas podrían ser elegibles. Sin embargo, si analizamos lo que sucedió con las visas H-2A (de mano de obra no calificada) podemos constatar que nunca dejaron de crecer.

Las certificaciones de trabajadores invitados H-2A fueron de hasta 275,000 empleos en 2020, un 7% más que en 2019. El programa H-2A se ha triplicado desde 2012. Este tipo de visas está diseñado para migrar a EU para trabajos agrícolas temporales. En este segmento, que interesa a AMLO, no es al que el presidente Biden se ha enfocado al hablar de cambios en la política migratoria. El presidente Biden planea aumentar el número de visas para personas altamente calificadas; las visas H-1B, y H-2B. También propone eliminar el límite de visas con cuotas por país, que espera beneficien a miles de profesionales indios afectados por algunas políticas de inmigración de la administración de Trump.

Las visas H-1B, que amplían el grupo disponible de trabajadores altamente calificados en EU, permite a las empresas emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren experiencia teórica o técnica. Las empresas de tecnología dependen de este tipo de visas para contratar a miles de profesionales de India y China.

EU requerirá de la fuerza de trabajo de inmigrantes para impulsar su crecimiento económico, buscará atraer talento calificado que no es el tipo de inmigración a la que se refiere AMLO. Al inicio dije, ten cuidado al pedir no se te vaya a cumplir, porque las oportunidades que habrá en los próximos años en EU continuará incentivando mexicanos y centroamericanos calificados a migrar. Esto generará más problemas a mediano plazo para México, seguimos expulsando talento y tampoco atraemos talento extranjero. Una encrucijada nada alentadora.