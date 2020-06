Automóvil Panamericano y el fin de las revistas especializadas

Hace tiempo, esperando en la fila del supermercado tomé una de las revistas de Automóvil Panamericano, la vi con menos páginas que de costumbre y tenía una leyenda que si mal no recuerdo decía algo así como que la publicidad se había mudado a su versión web. Entonces, tuve esa sensación que no me daba buena espina. Transcurrieron las semanas y el pasado sábado cuando abrí Instagram me enteré por un post de Franky Mostro que: “La revista Automóvil Panamericano hoy deja de existir”.

¿Se veía venir? Tal vez. Pero no lo esperas así, tan de golpe este final. Pero así son las pérdidas, nunca estamos listos para ellas. Y es que Automóvil Panamericano no era cualquier revista, era para muchos LA revista de autos en México, con muy buenos reporteros y editores hechos en sus filas, muchos de ellos a quienes respeto, sobre todo a quienes compartían sus conocimientos. Al final fueron 25 años de historias que los que ahí trabajaron sabrán contar mejor, como las que se viven en cualquier medio impreso que ha visto pasar a muchos periodistas en sus redacciones.

Pero no es la única que dijo adiós, en México ya hemos visto partir a 4Ruedas el año pasado, que era otra gran revista y tal vez el máximo rival de Automóvil Panamericano en antaño. Como también en su momento lo fueron publicaciones como Car and Driver México o Auto Explora, entre otras. Hablando de realidades, hoy en día Motor y Volante, por ejemplo, es una de las más longevas con casi cuatro décadas pues aún publica mensualmente y presume hacerlo de forma ininterrumpida en digital desde hace años. Y la última impresa es Auto Bild México, dirigida por Raúl Ferra, que se mantiene ya como la única revista especializada, a pesar de la corriente que arrastra a las publicaciones impresas. Pero más allá de rivalizar con medios digitales, tanto las revistas como los periódicos hacemos con una elaboración muy cuidada y con trabajo de largo aliento, algo de lo que también los medios digitales han aprendido y aplicado, porque precisamente gran parte de los periodistas automotrices se han formado en un medio impreso. Aunque ahora se enfrentan con el bemol de la inmediatez de la información que es un arma de doble filo. Tanto es benéfico sacar rápido a la luz los reportajes, novedades, etcétera, como también pueden “perderse” en el mar de datos de la web, dejando de lado el espíritu de una publicación física y hasta coleccionable.

Me sigue pareciendo increíble, y hablo desde la ignorancia, que una revista del tamaño de Automóvil Panamericano no hubiera tenido la visión para subirse al tren de lo que venía desde hace más de una década. Simplemente se dejaron las cosas como estaban, aferrándose hasta el final con su esencia y eso también es una decisión respetable, por algo sucedió así.

Cuando miramos la parte digital, te asomas a cuentas de Twitter como la de 4Ruedas y hasta te recorre un escalofrío porque esas cuentas están aún presentes pero ya no tienen vida. Están inertes como mostrando el respeto a lo que algún día representaron: una revista física y de papel, pero más allá de eso, a la tarea titánica de su elaboración. Y tal vez pase lo mismo con Automóvil Panamericano y quede en los puros vestigios digitales. Ya veremos.

¿Qué pasará ahora? Para los coleccionistas de la revista tendrán un acervo invaluable. Para la mayoría, solo lamentar esta pérdida periodística y queda al público buscar la forma más fiel a sus gustos para encontrar a quién leer, a quién seguir e incluso a quién ver… afortunadamente hay opciones para todos los gustos.

¿Adaptarse o morir?, esa es la cuestión. Se leerá irónico que esto lo comparta precisamente en un medio impreso, pero es la realidad, y los que aún quedamos daremos la batalla con la grandeza del papel… pero ahora de la mano con lo digital.

Al final, Automóvil Panamericano deja como legado el talento que algún día detectó para sus filas, quienes hoy participan en diversos medios en internet y lo hacen con buena escuela.

mario.castillo@informador.com.mx / @MarioCastilloMX