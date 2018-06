Autogolazo

Por Don Gambetero

En los pasillos del Draft aún se comenta entre risas una de las operaciones que más ha dolido a Chivas en los últimos años.

No, no es la venta de Rodolfo Pizarro, sino la de José Juan Vázquez, ese que muchos llaman “Gallito” que porque es muy… muy quién sabe cómo. Bueno, ese caso sigue retumbando en el hotel Iberostar, sede del tan polémico Régimen de Transferencias.

La primera vez que me platicaron no podía creer las condiciones con las que se logró la operación con Santos, misma que incluyó a Ronaldo Cisneros y Gael Sandoval, dos jugadores que calentaron banca o hasta tribuna durante todo el semestre pasado, mientras veían como Vázquez se coronaba una vez más, en esta ocasión con los laguneros.

Por incredulidad es que no les había contado lo que sabía, pero en estos momentos que muchos representantes juegan de pared para cerrar negocios que a todos les conviene volvió el tema y ya no fue una voz, sino tres las que me confirmaron lo que sale de toda proporción y lo que ellos mismos tachan como “gato encerrado”.

Más de cinco millones de dólares costó el par: Cisneros y Sandoval, precio que quizá no suena descabellado para dos de las grandes promesas del futbol mexicano y que apenas cuentan con 20 y 22 años respectivamente, además que habían sido constantes en llamados para Selecciones inferiores de México.

Hasta ahí no entendía cuál era el problema, me imagino que ustedes tampoco.

Después, pregunté por whatsapp ¿Dónde estuvo el robo? A lo que me contestaron: “¿Cómo? ¿No se te hace un robo pagar cinco millones de dólares por esos dos jugadores y todavía darles al “Gallito” de regalo?”.

Se me cayó el celular por un momento y de verdad me dejaron en “shock”. No lo podía creer, dudaba, pero también en mi persona, dije, no puede ser que tres personas me mientan con cifras muy parecidas pese a esos parámetros de costo, ni siquiera por la edad que tenía Vázquez (29 años).

Para cerrar el tema, uno de los representantes me dice: “Para que te des una idea, por Martín Barragán el Necaxa le pagó al Atlas lo cercano a dos millones de dólares, siendo uno de los delanteros mexicanos con más goles en las últimas temporadas”, ya saben, algo exagerado, pero no hay quien venda pan duro.

Es un verdadero caso que las negociaciones en el Guadalajara han dado mucho qué desear y no hablo de las compras, ya que muchas han funcionado, pero la verdad es que en los últimos años se ha pagado un sobreprecio descomunal, quizá por eso se quejan tanto los de pantalón largo de que les venden caro, pero como reza el dicho, no es culpa del indio.

Hacen el fuchi

Los del Atlas traen pocas ganas de comprar y lo que les ponen en plato servido le hacen el fuchi.

Ya son varios jugadores que le acercan a Gustavo Guzmán y Gerardo Espinoza, pero si no es uno es el otro quien los desecha, argumentando que no les convencen. A mí se me hace que más bien no traen lana, porque me cuenta el enviado de EL INFORMADOR que les pusieron en bandeja a Amaury Escoto y no lo quiso Espinoza, mientras que Guzmán vio con malos ojos que llegue Ángel Sepúlveda, jugador de Monarcas, hermano del Atlas y quien está siendo acomodado por su representante en algún club que pueda tener minutos.

Poco y nada han hecho los rojinegros en este Draft, así que no esperen muchos movimientos, más bien estén al pendiente de ver si venden a Brayan Garnica y apuesten todo por los fichajes extranjeros.

